Mahkeme başkanından darbe sanığına tepki

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın 11. duruşması yapıldı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan duruşmada, beyanlarda bulunan müşteki Ferhat Geylani, evinde televizyon izlerken darbe girişiminden haberdar olması üzerine köprüye gittiğini anlattı.

Köprüde bir sivil polis ve başka bir kişiyle beraber eski Binbaşı Muhammet Hanifi Ertosun ile tartıştığını belirten Geylani, "Sivil şahıs, 'Siz okyanus ötesinden emir alıyorsunuz' deyince Hanifi Ertosun, 'Bizim inimize girecektiniz, görelim bakalım bu gece kim kimin inine giriyor' dedi. Hanifi Ertosun daha sonra mevcut hükümetin pasif olduğunu, görev yapamadığını söyleyerek kendilerinin yönetime el koyduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"Haddini bil, atarım seni dışarıya"

Sözlerinin ardından Ertosun'u mahkeme heyeti önünde teşhis eden Geylani, tutuklu sanıklar eski Yarbay Adnan Uygun ile eski Üsteğmen Mustafa Ceyhan'ın da ateş ettiğini söyledi ve teşhis etti.

Sanık Mustafa Ceyhan'ın ise müştekiye, "Yalan söylüyorsun" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, sanığa tepki göstererek, "Mustafa Ceyhan, haddini bil, atarım seni dışarıya. Bir daha bu şekilde yorum yaparsan seni dışarı atarım." dedi.

Müştekilerin dinlenilmesinin ardından duruşmada, delillerin değerlendirilmesine geçildi. Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, ülke genelinde darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yapılanmasını oluşturan sanıklar tarafından kurulan "Yurtta Sulh Biziz" isimli WhatsApp haberleşme grubundan bahsederek sanık Adnan Uygun'un bu grupta olduğunu söyledi.

Adnan Uygun ise WhatsApp grubundaki telefon numarasının kendisine ait olduğunu ama gruba dahil edildiğinden haberinin olmadığını iddia etti.

WhatsApp gruplarında, bir kişinin istediği herkesi ekleyebileceğini ifade eden Uygun, kendisinin hiç gruba mesaj atmadığını, gruba gelen mesajları okumadığını, iddianame eline geldiğinde gruptan ve mesajlardan haberdar olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Çakar, Adnan Uygun'un, Kuleli Askeri Lisesi eski okul komutanı Yarbay Muammer Aygar ile telefonla sürekli görüştüğünü ve görüşmelerin hemen ardından köprüyle ilgili grupta paylaşımlar yapıldığına dikkat çekerek aralarında bir bağlantı olup olmadığını sordu.

Sanık Uygun ise kendisine verilen köprüyü kapatma görevi kapsamında Aygar ile görüştüğünü ve WhatsApp mesajlarını yorumlama durumunda olmadığını ileri sürdü. Başkan Çakar ise "Cevap verme durumunda da değilsin." dedi.

Muhabir: Hüseyin Kulaoğlu