Mardin'de FETÖ'nün 'Midyat imamı' tutuklandı

Mardin'de FETÖ/PDY'nin "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

anasayfa > Türkiye 28.01.2018

Mardin'de FETÖ'nün 'Midyat imamı' tutuklandı

MARDİN

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 farklı numaradan FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Coşkun S. İstanbul'da gözaltına alındı.

Hakkında 10 tanık beyanı bulunan ve Nisan 2016'da Amerika'ya giderek FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi.

Zanlı Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Muhabir: Halil İbrahim Sincar

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