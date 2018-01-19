Mehmetçik hamile kadının imdadına 'Skorsky' ile yetişti

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki bir mezrada sancılanan hamile kadın, yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle "Skorsky" tipi helikopter ile mezraya ulaşan Mehmetçik tarafından Doğubayazıt'a ulaştırıldı.

AĞRI

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki bir mezrada sancılanan hamile kadın, yolun kardan dolayı kapanması nedeniyle "Skorsky" tipi helikopter ile mezraya ulaşan Mehmetçik tarafından Doğubayazıt'a ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Dedebulak köyüne bağlı Şahinbey mezrasında yaşayan hamile bir kadının yakınları, Ağrı 112 Acil Servisi telefonla arayarak sancılanan kadının düşük yaptığını belirterek, hastaneye götürülmesi için yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin yolu kar nedeniyle kapanan mezraya ulaşamamaları üzerine durum İl Jandarma Komutanlığına bildirildi.

Olaydan haberdar edilen Ağrı Valisi Süleyman Elban da kadının hastaneye götürülmesi için jandarmanın helikopter ile bölgeye ulaşması talimatı verdi.

Mehmetçik, talimat üzerine Doğubayazıt ilçesinde konuşlu İl Jandarma Komutanlığına ait "Skorsky" tipi helikopter ile kadını mezradan alarak Doğubayazıt'a getirdi.

Jandarma ekiplerince 112 acil servis ekiplerine teslim edilen kadın ambulans ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren 3 aylık hamile kadının hayati tehlikesi bulunmadığı ancak bebeğinin kurtarılamadığı kaydedildi.

Muhabir: Cemil Karip