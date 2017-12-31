'Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi' etkinlikleri düzenlendi

Fotoğraf: AA/ Engin Özekinci

ANKARA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'ndaki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dünya Kur'an-ı Kerim'i okuma birincisi Ali Tel ve Beştepe Millet Camisi İmam Hatibi Mehmet Bilir, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kudüs'ü anlatan sinevizyon gösterisinin ardından Grup Arifan ezgiler seslendirdi, Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı da konser verdi.

Fethin, insanın, toplumun ve doğanın sevgiyle, merhametle ve adaletle buluşması olduğunu bildiren AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, şunları kaydetti:

"Fetih işgal değildir. Fetih bir ırkın diğer ırkı tarumar etmesi değildir. Bir bölgenin halkının diğer bölge halkını sömürmesi değildir. İnsanların inanç ve düşüncülerini zorla değiştirme değildir. Enerji kaynaklarını, yer altı yer üstü zenginliklerin ele geçirmek için savaşanlar, insanları imha etmek için savaşanlar bunu anlayamaz. Mekke'nin ve Kudüs'ün fethi, 2 büyük fetihtir. Günümüz Müslümanların bu büyük fetihlerden çıkaracağı bazı dersler vardır. Öncelikle Müslümanlar verdikleri sözü tutarlar, yaptıkları antlaşmayı bozmazlar. Zaferin Allah'tan olduğuna inanırlar."

Samsun

AGD Samsun şubesince, Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye birincisi hafız Mustafa Altıkat'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mehteran gösterisinin ardından Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AGD Samsun Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Durnaoğlu, yaptığı konuşmada, 81 ilde 600 farklı noktada AGD tarafından etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Mekke'nin fethinin "fetihlerin en büyüğü" olduğunu belirten Durnaoğlu, "Mekke'nin fethi bizim için çok önemli. Bundan sonra da Allah'ın izniyle fethi kutlayacağız. Mekke bizim için şehirlerin anası, kutsal mekan. Müslümanların miracı, kıblesi, namazgahı. Bu yüzden Mekke'nin fethine çok önem veriyoruz. Peygamber Efendimizin Mekke'nin fethine ne kadar önem verdiğini burada gençlerimize anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Batman

AGD Batman Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1387'nci yıl dönümü dolayısıyla Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Suriye'deki Şam Emevi Camisi'nin İmamı Münir Abdulcevat'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Batman Şubesi Başkanı Lokman Özkan, yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethi kadar Kudüs'ün de fethinin önemine dikkati çekti.

Özkan, "Bugün Mekke'nin fethi ve Kudüs gecesini ihya ederken birileri de toplumun ifsadı için her türlü çalışma ve gayret içindedirler." diye konuştu.

Kudüs'ün tüm Müslümanların namusu olduğuna dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Kudüs, peygamberlerin, sahabelerin, Allah dostlarının emanetidir bize. Kudüs, bizim namusumuzdur, şerefimizdir, onurumuzdur, izzetimizdir. Biz Kudüs için sadece elimizi değil, tüm gövdemizi feda etmeye hazırız. Biz Mekke'nin fethini, İstanbul'un, Diyarbakır'ın ve Kudüs'ün fethini de elbette ki konuşacağız çünkü Mekke'nin fethini Kudüs'ün fethinden, İstanbul'un fethini Diyarbakır'ın fethinden ayıramayız."

Kayseri

AGD Kayseri Şubesi tarafından Kadir Has Spor Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahiler, şiirler ve dualar okunup Kudüs'ü anlatan sinevizyon gösterisi izletilen etkinlikte, Siyer'i Nebi yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

AGD Kayseri Şubesi Başkanı Vacit Kip, yaptığı konuşmada, Kabe'nin yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesi ve Mekke'nin şehirlerin anası olduğunu vurgulayarak şehrin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inandıklarını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın ilk kıbleleri, Kudüs'ün de Mekke'den sonra yeryüzündeki en eski şehir olduğuna dikkat çeken Kip, şunları söyledi:

"Etrafı bereketlendirilmiş topraklardır. Peygamberler şehridir. İstanbul’u, Diyarbakır’ı, Kudüs’ü, Mekke’yi birbirine bağlayan ruh fetih ruhudur. Bugün Kudüs işgal altındadır. 100 yıllık bir işgal var ve bu işgalin devam ediyor oluşu canımızı yakıyor. Filistin’in işgal altında oluşu, Suriye’deki iç savaşın bitmemiş oluşu, Yemen, Arakan ve diğer İslam coğrafyasındaki gelişmeler canımızı yakıyor. Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının, sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır. Bu parçalanmışlık üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır."

Mekke'nin fethi kutlamasında "Kudüs kareografisi"

AGD Konya Şubesince, Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki program, mehter takımı gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salonda "Bağımsız Filistin ve özgür Kudüs" ve "Mescid-i Aksa İslamındır" pankartı açıldı.

Filistin'e destek sloganlarının sık sık atıldığı programda 10 bin kişilik salonun güney tribününde; Mescid-i Aksa ve Filistin direnişinin sembolü Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağının yer aldığı Kudüs kareografisi yapıldı.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, programda yaptığı konuşmada, İslam'ın hayatın her alanınında olduğunu söyledi.

Mekke'nin fethinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in komutasında gerçekleştirildiği için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Bu fethi gerçekleştiren ordunun askerleri ise Peygamber Efendimizin sahabeleridir. Öyle bir ordu ki komutanı rahmet elçisidir. Biz böyle bir fethi kutluyoruz. Her yıl böyle bir etkinliği düzenlediğimiz zaman bir şey çok tartışılıyor. Yılbaşı günü Mekke'nin fethini niye kutluyorsunuz diyorlar. 'Yılbaşına alternatif olarak mı yapıyorsunuz' deniliyor. Şunu ifade etmek isterim. Bizim temel iki kaidemiz var. Türkiye'de ve dünyada yılbaşında kutlamalar oluyor. Sokaklarda çamlar süsleniyor. Bize batının zihniyetini yerleştirmeye çalışıyorlar. Ancak biz inançlı insanlarız ve inandığımız gibi yaşamak zorundayız. Mekke'nin fethini kutlamamızdaki asıl gayemiz gençlerin bu yanlışa düşmemesi içindir."

Trabzon

AGD Trabzon Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1387'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şimşek, İstanbul'u, Trabzon'u, Kudüs'ü ve Mekke'yi birbirine bağlayan ruhun, fetih ruhu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve bütün İslam coğrafyası üzerindeki kirli emelleri gerçekleştirmek için her türlü yolu mubah gören siyonizm ve maşalarına milletimiz şu gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır ki ne yaparlarsa yapsınlar Anadolu da Kudüs de Mekke de İslam'ındır. Gerektiğinde her türlü fedakarlığı yaparak İslam medeniyetini hainlere, kalleşlere yar etmeyecektir. Amerika'nın yaptığı talihsiz Kudüs açıklamasından sonra tüm Türkiye bir olup Kudüs'ün İslam'a ait olduğunu haykırmış ve haykırmaya devam edecektir."

Eskişehir

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Eskişehir Şubesi tarafından Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama töreninde konuşan şube başkanı Muhammet Mücahit Demiralp, Arakan, Yemen, Suriye, Filistin ve İslam coğrafyasının dört bir yanında işgallerden, çatışmalardan, savaşlardan dolayı yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Etkinlikle Mekke'nin ve Kudüs'ün fethi programını icra ettiklerini belirten Demiralp, "Ancak birileri ekranlardan manşetlere, televizyon kanallarından internet sitelerine kadar tüm kötülükleriyle üzerimize geliyorlar. Fetihlerle elde edilmiş bu topraklarda 300 yıldır İslam'a, kimliğimize, değerlerimize karşı yürütülen bir savaşın olduğunun, bir kültür savaşının olduğunun farkındayız. 300 yıldır bu toprakların çocuklarına 'İnsan insanın kurdudur' diyen batının ürettiği paradigmalar sistemli bir şekilde medeniyet olarak dayatılmaya çalışıldı. Tertemiz zihinlere yaptıkları yüklemelerle bireyselliği ön plana çıkarttılar, aile hızla çözüldü, hedonist ve konformist bir nesil oluştu. Rasyonellikten, reel politikten bahsettiler, her şeyin merkezine mülkiyeti, serveti koyan bir nesil oluştu." diye konuştu.

Çanakkale

Çanakkale'deki "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi" konulu konferans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Mekke ve Kudüs'ün Müslümanlar için çok kutsal iki mekan olduğunu, Kudüs'ün Müslümanlar için büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Kütahya

AGD Kütahya Şubesi'nce düzenlenen "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" programı, Dumlupınar Spor Salonu'nda yapıldı.

İstiklal Marşı okunması ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan dernek başkanı Erol Taşkın, her yıl Mekke'nin fethini hatırlamak adına program düzenlediklerini belirtti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da Mekke'nin İslam tarihi için önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "Mekke'nin fethinin hem maddi hem de manevi olmak üzere iki yönü bulunuyor. İslam'da işgal yoktur, fetih vardır. Gönüllerin fethi vardır. Gönüllerin kazanılması vardır. Mekke'nin fethi İslam tarihi açısından çok önemlidir. Bizim bu günü her zaman hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mehter takımı ve çocuk semazenler gösteri yaptı.

Bilecik

AGD Bilecik Şubesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi" programı da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşı'nın ardından konuşan AGD Bilecik Şube Başkanı Ahmet Dumangöz, İslam dininin hayatın her alanı kuşattığını belirtti. Dumangöz, "Biz de böyle bir inancın mensupları olarak bu gece buradayız. Mekke'nin önemini özellikle genç nesillere anlatmak için her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından derneğin tanıtım ve "Mekke ve Kudüs" adlı sinevizyon gösterisi izlenime sunuldu.

Edirne

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki program, Prizren Emin Paşa Camisi İmam Hatibi Davut Lezi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından önemini anlattı.

İriş, AGD olarak Türkiye'deki tüm il ve 700'e yakın ilçede programı tertip ettiklerini söyledi.

"Fetih ruhuna insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"

Mekke'nin fethinin kılıçla, tankla, topla değil, gönüllerin fethiyle olduğunu ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Mekke'nin fethi, rahmet ve merhamet peygamberi olan Efendimizin insanlığın gönlüne girerek gönülleri fethetmesiyle gerçekleşmiştir. Fetih kavramı çok önemlidir. Her sene bunu gençlerimize anlatıyoruz. Fetih ruhuna insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Fetih ve işgal arasındaki farkı gençlerimize anlatmaya ihtiyacımız var. Fethe giden yolun fertlerden geçtiğine inanıyoruz."

İstanbul

Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde, Mekke'nin Fethi'nin 1387. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, günün önemini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Şiir dinletilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren 20 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan AGD İstanbul Şubesi Başkanı Ali Uğur Bulut, 31 Aralık akşamını, yıllardır Mekke’nin Fethi etkinlikleri olarak kutladıklarını belirterek, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Kudüs’ü de işlediklerini söyledi.

Bulut, "Kudüs, bizim ilk kıblemizdir, İslam'ın şehridir, Filistin’in başkentidir. Kim neyi söylerse söylesin. Kudüs, İslamın şehridir, Filistin’in başkentidir. Başka bir şey kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Diyarbakır

AGD Diyarbakır Şubesi'nce, Mekke'nin fethinin 1387'nci yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Ulu Cami İmam Hatibi Emin Mülayim'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Diyarbakır Şubesi Başkanı Abdurrahman Ergin, yaptığı konuşmada, Müslümanların kıblesi olan, Kabe'nin bulunduğu, en güzel şehir Mekke'nin ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran, peygamberler şehri olan Kudüs'ün önemini özellikle genç nesile her yıl tekrar hatırlatmanın önemine inandıklarını söyledi.

Filistin, Suriye, Yemen, Arakan ve diğer İslam coğrafyasında üzücü olayların yaşandığını işaret eden Ergin, "Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır. Bu parçalanmışlık üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. İstanbul'u, Diyarbakır'ı, Kudüs'ü, Mekke'yi birbirine bağlayan ruh, fetih ruhudur. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fethin asıl gönülleri fethetmek olduğunu bilmeli ve fetih aşkıyla yaşamalıdır." ifadelerini kullandı.