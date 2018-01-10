Milli projelerde görev alacak 'memleket sevdalıları' aranıyor

Fotoğraf: AA/Hikmet Faruk Başer

İSTANBUL - Güç Gönel

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesine destek için harekete geçen danışmanlık firması Mental İK'nın başlattığı "Milli Proje Milli İstihdam Programı", milli projelerde görev alacak insan kaynağına ulaşmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesine destek için yola çıkan, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren Mental İK, "Milli Proje Milli İstihdam" adıyla bir program başlattı.

Milli projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını bir araya getirmeyi hedefleyen program, savunma sanayi, yerli otomobil, nükleer enerji, gen teknolojisi, finans teknolojileri, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak.

Başlangıcı 1 Ocak 2018'de yapılan program için 1 Mart 2018 tarihine kadar "www.milliprojemilliistihdam.com" sayfasından başvuru yapılabilecek. Programa sadece yurt içinden değil, yurt dışından da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. İlgili meslek gruplarındaki lisans ve ön lisans öğrencileri veya mezunları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya mezunları, ilgili alanlar ve sektörlerden uzman ve çalışanlar programa başvurabilecek.

Başvurular 2-30 Mart tarihlerinde değerlendirildikten sonra 9-20 Nisan'da dil ve yetenek sınavı, 24 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde mülakatlar, haziran ve aralık ayları arasında da istihdam ve staj süreci olacak.

"Milli projelerde yer almak sevda işi"

"Milli Proje Milli İstihdam Programı"nın detaylarını AA muhabirine anlatan Mental İK Kurucusu Abdulkadir Karagöz, son 15 yılda Türkiye'de her alanda olduğu gibi milli projeler noktasında da ciddi adımlar atıldığına dikkati çekti.

Kendilerinin de insan kaynakları noktasında üzerlerine düşen bir vazifeleri olduğuna inandıklarını ve bunu bir "milli ödev" olarak gördüklerini belirten Karagöz, hedeflerini şöyle açıkladı:

"Bu projelerde çalışmayı, bu projeleri kendi kişisel bekası ve ülkemizin bekası için önemli gören, bunu milli ödev olarak gören arkadaşlarımızı bir platformda toplamayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki milli projelerde görev almak; sadece iş dünyasına yetkinliğiyle katkı sağlamak değil, bu aynı zamanda dert işi, sevda işi. O yüzden bu konuda dertlileri, sevdalıları, isteklileri, 'Ben ülkem için ne yapabilirim?' diye düşünenleri bir araya toplamayı düşünüyoruz. Bu program, profesöründen en alt kademedeki işçisine kadar her alanda, 'Benim de yapacak bir şeyim var, benim de söyleyecek bir şeyim var.' diyen arkadaşlarımızı bir araya getirmek iradesidir."

"Anadolu'daki mucitlere ulaşmak istiyoruz"

Abdulkadir Karagöz, programın sadece üretim sürecini içermediğini, pazarlama ve işletmeden güvenlik ve temizliğe kadar pek çok alanı kapsadığını vurguladı.

Başvuruların 1 Mart'a kadar süreceğini hatırlatan Karagöz, bu süreçte adayların ön elemeden geçirileceğini, kategorilere ayrılarak birtakım yetkinlik sınavlarına tabi tutulacaklarını anlattı.

Karagöz, sınavları geçen adayların milli projelere yönlendirileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz biliyoruz ki Anadolu'da, örneğin Kırşehir'in Sanayi Mahallesi'nde eli tornavida tutan, adeta mucit diyebileceğimiz çok kaliteli ve yetenekli arkadaşlarımız var. Biz onlara da ulaşmak istiyoruz. Bu derdi taşıyan arkadaşlarımızı, eminiz ki milli projelerle buluşturduğumuz zaman, müthiş bir başarı hikayesi ortaya koyacaklar. Yurt dışında aldığı eğitim ve uluslararası tecrübesi bulunan adaylar da bizim başımızın tacı. Onları çok önemsiyor ve buraya bekliyoruz ama bunun yanı sıra topraklarımız özellikle müteşebbis yetiştirme noktasında çok mahir. Biz bu projeyle Anadolu'daki kardeşlerimize bir fırsat sunmak istiyoruz."

5 bin istihdam hedefi

Programı başlatırken milli bir görevi yerine getirdiklerini düşündüklerini, bu yüzden katılımcılardan herhangi bir bedel ödemesini de beklemediklerini vurgulayan Karagöz, katılımcıların tüm giderlerinin kendileri tarafından karşılanacağını söyledi.

Programa yeni başlanmış olmasına rağmen çok ciddi başvuru aldıklarına da değinen Karagöz, "Burada 5 bin istihdam gibi bir hedefimiz var. İnşallah bu istihdam hedefinin de üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli İstihdam Seferberliği var. Bu sene hedef, 3,5 milyon civarında. Şirket olarak milli projelerle 5 bin kadarıyla destek olurken, öte yandan bu sene 20 bin harici istihdamla da bu seferberliğe katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Öz değerlere dönmeliyiz"

Bugün Kabe'ye nasıl daha fazla hacı gelebileceğine yönelik genişletme çalışmalarının danışmanlığının, adı "Mc" ile başlayan global bir şirket tarafından yapıldığının altını çizen Karagöz, "Düşünün ki Harem-i Şerif'e, gayrimüslimin girmesinin yasak olduğu bir yerin ana projesini, ana üssünü biz adı 'Mc' ile başlayan bir danışmanlık şirketine yaptırmak durumunda kalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öz değerlere, öz insan kaynağına ve öz firmalara dönmenin önemine değinen Karagöz, aksi durumda kredi derecelendirme kuruluşlarının da uyguladığı manipülasyonlara maruz kalma tehlikesi yaşanacağını vurguladı.

Dünyanın insan kaynakları alanındaki ilk 100 firması içerisinde Müslüman bir ülkeden tek bir firma olmadığına da işaret eden Karagöz, "Biz de diyoruz ki global anlamda 100 danışmanlık şirketi arasına gireceğiz. 12 ülkede projeler gerçekleştiriyoruz." dedi.



