Mudurnu'da evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 gün önce çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen ve eli yandığı için hastaneye yatırılan 83 yaşındaki Ali Meşe'nin tedavisi devam ediyor.

BOLU

Bolu'da sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen ve elinde yanıklar oluştuğu için Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından hastaneye yatırılan Ali Meşe'nin tedavisi sürüyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kar altında kedisiyle evsiz kalan 83 yaşındaki Ali Meşe'ye gerekli desteğin verilmesi için devreye girdi https://t.co/gY0X24EgjG pic.twitter.com/Rn1LbTpde9 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 17, 2018

Mudurnu'ya bağlı Ordular köyünde üç gün önce çıkan yangın sonrası evini kaybeden ve bu sırada elinden yaralanan 83 yaşındaki Meşe'nin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Gün içinde, göğüs, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve diğer rahatsızlıkları ile ilgili kontrollerden geçirilecek olan Meşe, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

"Allah bakanımızdan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz"

Babasına refakat eden Ahmet Meşe, gazetecilere babasının sağlık durumu ve yaşadıkları hakkında bilgi verdi.

Babasının büyük bir felaketten kurtulduğunu anlatan Meşe, "Allah korudu. Bu arada evimiz yandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya gereken her şeyi yaptı. Dizaynını, beyaz eşyasını, halılarından koltuk takımına kadar tüm eksikleri tamamladı. Şu anda ev girilecek hale gelmek üzere. Allah bakanımızdan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Devletimizin bütün kurumlarını seferber ettiler, devletimiz var olsun"

Meşe, başta Bolu Valisi Aydın Baruş ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin kendileri ile ilgilendiğini dile getirerek, "Devletimizin bütün kurumlarını seferber ettiler. Gerçekten devletimiz var olsun. Allah devletimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Babasının kedisinin de iyi olduğunu belirten Meşe, "Hatta dün kedisini getirdiler onunla kavuştu. Kedisini öptü, kokladı. Şu anda kedimiz de iyi. Ona ablamın evinde bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Ali Meşe'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek ihtiyacı olup olmadığını soran Aile ve Sosyal Politikalar Bolu İl Müdür Vekili Bekir Koçyiğit ise yangınzede aile için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

"Ali dede için ev kiralanacak"

Yangını öğrendikleri andan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı ile olay yerine gittiklerini anlatan Koçyiğit, "Sayın bakanımızın talimatı üzerine biz Ali amcamızın evine geldik ve bütün ihtiyaçlarını giderdik. Dün yeni evine ziyarete gittik. Evini gördük. Evindeki ihtiyaçlarını tespit ettik. Evindeki ihtiyaçları hemen hemen tamamlanmak üzere." dedi.

Ali Meşe'nin hastaneden taburcu olduktan sonra bir süre kızının evinde konaklayacağını da sözlerine ekleyen Koçyiğit, "Taburcu olduktan sonra evi tamamlanana kadar Ali amcayı biz burada misafir edeceğiz. Şu anda kızının yanında kalmaya başlayacak. Ama biz ona en kısa zamanda bir ev kiralayacağız. Çünkü Ali amca kendi evinde yaşamak istiyor. Biz bunu yapacağız. Ali amcanın tedavisini de takip ediyoruz. İnşallah bugün taburcu olacak. Taburcu olduktan sonra evine alacağız. Evinde kedisi ile mutlu bir yaşam sürecek." ifadesini kullandı.

Ali Meşe: Beni daima ağızlarından, kalplerinden geri koymasınlar

Ali Meşe ise kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Herkese tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni daima ağızlarından, kalplerinden geri koymasınlar." şeklinde konuştu.

Muhabirler: Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder