Muhtarlardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

DÜZCE

Düzce'de görev yapan 3 köy muhtarı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na destek olmak amacıyla şubat ayı maaşlarını bağışlama talebinde bulundu.

Düzce Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne gelen, merkeze bağlı Yeni Taşköprü köyü muhtarı Hüseyin Gür, İhsaniye köyü muhtarı Vasfi Ünal ve İstilli köyü muhtarı Hüseyin Şimşek, şubat ayı maaşlarının TSK'ya gönderilmesi için dilekçelerini yetkililere teslim etti.

Valilik önünde gazetecilere açıklama yapan muhtarlardan Gür, Afrin'deki operasyona destek olmak istediklerini söyledi.

Maaşlarının TSK'ya bağışlanması için dilekçelerini teslim ettiklerini aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Canı pahasına, geri dönmeyi düşünmeyerek ulusumuzu ve milletimizin bekasını düşünen tüm Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Saygı ve sevgilerimizi ileterek dualarımızın onlarla birlikte olduğunu bilmelerini istiyoruz. Ayaklarına taş değmesin, hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelirler inşallah. Bizim de bu çorbada tuzumuz olduysa, ne mutlu bize."

"Bizim için önemli olan görevdir" diyen İstilli köyü muhtarı Şimşek de "Tüm askerlerimiz inşallah burunları bile kanamadan görevlerini yerine getirir. Biz onlarla her zaman gurur duyduk, bu her zaman böyle devam edecek. Kanımızın son damlasına kadar devletimizin, askerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Muhtar Ünal ise "Karınca kararınca" diyerek TSK'ya destekte bulunduklarını, Afrin ve diğer bölgelerde görev yapan askerlere dua ettiklerini dile getirdi.

Muhabir: Tayyib Hoşbaş, İsa Keleş