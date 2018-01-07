Münir Özkul son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

#Canlı: Münir Özkul için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor https://t.co/9q7MAIB7xT — AA Canlı (@AACanli) 7 Ocak 2018

Sanatçının kızı Güner Özkul törende yaptığı konuşmada, babasının hastalığı ve vefatının sonrasındaki süreçte verdikleri destekten ötürü Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'a ve tüm soranlara teşekkür etti.

Törenin yapıldığı salona ilk kez 40 yıl önce geldiğini söyleyen Özkul, şöyle konuştu:

"1978'de babamı izlemek için geldim. Daha sonrasında oyun izlemek dışında birçok sevdiğimiz büyüğümüzü uğurlamak için hem kendi adıma hem de artık gelemediği için babam adına geldim. Şimdi kısmet birlikte gelmekmiş. Babamın orada yatması, benim de onu uğurlamam için, kürsüde konuşmam içinmiş. Bana 'aile adına sen konuş' dediler. O hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Güzel bir aileyiz. Size onun sanatçı kişiliği, büyüklüğü hakkında, bu milleti birleştirmek ve ortak payda oluşturma konusunda nasıl önemli biri olduğu hakkında ne söyleyebilirim ki... Hepsini benden iyi biliyorsunuz."

"Hepiniz gibi kalbimin derinliklerine büyük acı çöktü"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da Münir Özkul'u anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayarak, hayatını kaybetmiş tüm sanatçıları sevgi, saygı ve rahmetle anarak baş sağlığı dileğinde bulundu.

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu ise Türkiye ve Türk insanının bir çift gülen gözü daha yitirdiğini belirterek, "Güldüren, birleştirici gözleri vardı. Sadece gülen değil, güldüren, birleştirici gözleri vardı. Diyalogları öyle bir vurguyla, öyle bir tonlamayla sunardı ki... Özellikle sinemada onu seyretmek, onun yanında yer almak, onun oynadığı salonda birleşmek olağanüstü bir duyguydu." dedi.

Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı

Sanatçının cenazesi Hababam Sınıfı ve Gülen Gözler filmleriyle tiyatro oyunlarından kısa görüntülerin de sunulduğu törenin ardından alkışlar eşliğinde Teşvikiye Camisine uğurlandı.

Teşvikiye Camisi'nde taziyeleri Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve eski eşi Suna Selen kabul etti.

Cenaze namazına Özkul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Müjdat Gezen, İlyas Salman, Coşkun Yılmaz, Selami Şahin, Nuri Alço, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Behzat ve Süheyl Uygur'un da aralarında bulunduğu sinema ve tiyatro sanatçıları, çubuklu formalarıyla Fenerbahçe taraftarları ile çok sayıda seveni katıldı.



Usta tiyatro sanatçısı Özkul'un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Muhabir: Hilal Uştuk



