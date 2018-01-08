Müşteki avukatları ve izleyicilerden FETÖ sanığına tepki

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 11. duruşmasında, müşteki avukatları, müştekiler, izleyiciler ve salonda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, tepki amacıyla duruşma salonundan ayrıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 127 tutuklu sanık ile taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Tutuklu sanık eski uzman çavuş Mahir Çubuk savunmasında, duruşmada bazı sanıkların yaptığı savunmalarda, teslim olma sırasında kendisi hakkında, "Sabaha kadar adam vurdum, teslim olmam", "Kurşun sıktırdınız bana teslim olmam", "Köprüden atlarım yine de teslim olmam" şeklinde cümleler kurduğunu hatırlatan Çubuk, şöyle konuştu:

"Ben bunların hangi birini söyledim? Herkes farklı söylüyor. Ben 'Sabaha kadar karşı tarafa gül attırmadınız, kurşun attırdınız. Bu şekilde teslim olursak zayi olur' dedim. Köprüdeki bilanço da (askerlerin öldürülmesi) benim söylediklerimi doğruluyor. Vedat Yıldız öldürüldü, eline sağlık öldürenlerin. Teslim olmanın daha güvenli, sağlıklı olmasını tartıştık."

Sanığın savunmasının bitmesinin ardından çapraz sorgusuna geçildi. Bazı müştekilerin avukatı Nihal Yıldız, söz alarak, şunları söyledi:

"Müdahil vekili meslektaşlarımın tamamı adına söz alıyorum. Birçok asker, sanık Mahir Çubuk’un 'Bana sabaha kadar adam vurdurttunuz şimdi teslim olmamı mı istiyorsunuz?' şeklinde konuştuğuna ilişkin beyanda bulunmuşlardır. Dosyadaki deliller kapsamında görüldüğü üzere sanığın sabaha kadar sivil halka ateş ettiği ve ateş etme emrini verdiği hem hazırlık aşamasında hem de duruşmada ifade veren sanıkların beyanlarıyla şüpheye yer vermeyecek şekilde açık olduğu ortadadır. 34 şehidimizin ve 425 müşteki gazimizin kanına, anısına ve mücadelesine hürmeten bu sanığa soru sormaya değer bulmuyoruz. Soru sormayacağız."

Avukat Nihal Yıldız’ın konuşmasının ardından müşteki avukatları, müştekiler, izleyiciler ve salonda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, duruşma salonundan ayrıldı.

Muhabir: Melike Gallenkuş, Mustafa Hatipoğlu, Hüseyin Kulaoğlu