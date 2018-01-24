Fotoğraf: AA/ Ekber Türkoğlu

TOKAT

Tokat'ta aralarında gazilerin de bulunduğu sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek verdi.

Aralarında gazilerin de bulunduğu grup, Çekenli İş Merkezi önünde toplandı. Grup Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirlerle ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde sloganlar atarak yürüdü. Asker selamı veren gaziler, terör örgütlerine tepki gösterdi.

"Biz gaziler olarak silahlarımızı alarak cepheye koşmaya hazırız"

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grup adına konuşan Kıbrıs Gazisi Bilal Özmen, "Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Bu toprakları kimse bölemez. Buna asla gücü yetmez. Biz gaziler olarak silahlarımızı alarak cepheye koşmaya hazırız. Onbeşliler diyarından haykırıyoruz. 'Ya İstiklal Ya Ölüm.' Gazanız mübarek olsun." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Muhabir: Ekber Türkoğlu