Ordu'daki FETÖ davasında hapis cezası

Ordu'da, örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen kişiye 10 yıl 6 ay, ByLock kullanan sanığa ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

ORDU

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuklu sanıklardan biri 10 yıl 6 ay, diğeri ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen Turgut Bayram, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini istedi.

ByLock kullandığı tespit edilen Osman Açıkgöz ise önceki beyanlarını yineledi, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Bayram'a örgütün "mahrem imamı" olduğu ve ByLock kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay, Açıkgöz'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Bayram'ın mevcut durumunun devamı, Açıkgöz'ün ise hükmen tahliyesini kararlaştırdı.

Muhabir: Eyüp Elevülü