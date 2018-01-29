Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Kimse bizden bu harekatın sonlandırılmasını istemesin. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu operasyon devam edecek." dedi.

BOLU

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Kimse bizden bu harekatın sonlandırılmasını istemesin. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu operasyon devam edecek." dedi.

Bakan Eroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu'da Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Valilik'teki Abant Toplantı Salonu'na gelen Bakan Eroğlu, burada bakanlığının 2017 yılında yaptığı ile 2018'de devam edecek çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi, sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sorusu üzerine Eroğlu, operasyonunun planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Bu hakikaten gerekliydi. Çünkü neticede gerek Birleşmiş Milletler'in aldığı karar gerekse özellikle ülkemiz hudutlarının korunması açısından elzem bir operasyondu, harekattı. Dolayısıyla bu harekata karar verildi. 20 Ocak'ta başladı. Kahraman ordumuz şu anda önemli merkezlerde dağları da ele geçirdi. Şanlı bayrağımız oraya dikildi." diye konuştu.

"Tek bir vücut halinde bu harekata millet katılıyor"

Eroğlu, 80 milyon vatandaşın, Türk ordusunun arkasında olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Gittiğim her yerde vatandaşlarımız; 'Bizi de askere alsınlar. Biz de gidelim.' diyor. 85 yaşındaki vatandaş daha geçenlerde 'Beni de askere alsınlar. Ben de gideceğim.' dedi. 'Anadolu'daki herkes bunun arkasında.' diyor. Kimisi askerimiz üşümesin diye örgü örüyor, kimisi yemek yapıyor. İşte millet bu. Tek bir vücut halinde bu harekata millet katılıyor. Duaları ile katılıyor."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü harekata sadece Türkiye'de değil, Afrika, Orta Asya, Azerbaycan ve Bosna Hersek’teki insanların da duaları ile destek verdiğini anlatan Eroğlu, oralardaki insanların Türkiye'yi gönül coğrafyalarının son kalesi olarak gördüğünü dile getirdi.

"Kürt kardeşlerimiz, 'İyi ki geldiniz. Sizi bekliyorduk.' diyor"

Eroğlu, bu harekatın Türkiye'nin beka meselesi olduğunu da belirterek, "Dolayısıyla bunu dimdik ayakta tutmamız gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse bizden bu harekatın sonlandırılmasını istemesin. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu operasyon devam edecek." dedi.

Bazı kesimlerin Zeytin Dalı Harekatı'nın o bölgede yaşayan Kürtlere karşı yapıldığı yönünde söylemleri olduğunu da anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sanki oradaki Kürtlere karşı gibi bir algı yapılıyor. Hayır. Oradaki Kürtler çok memnun. Öyle haberler geliyor ki, oradaki Kürt kardeşlerimiz, 'İyi ki geldiniz. Sizi bekliyorduk.' diyor. 'Bu hainlerin, bu imansızların zulmünden bizi kurtardınız.' diyor. Mesele o mesele değil. Oradaki insanlar katil, uşak, özellikle Batı'nın bir nevi ajanları. Onların piyonları şeklinde mücadele ediyor. Onu bilesiniz. Zaten Batı'dan bazı özel silahlı insanlar da geliyor bu olaya destek vermek için. Ama kahraman ordumuz her şeyin üstesinden gelecek güçte ve kudrettedir. Allah’ın izniyle bu operasyon devam edecek. Şu anda zaten gerekli kritik noktalar da alındı."



