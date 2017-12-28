Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, bir tek Melen Barajının, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu belirterek, "İki yıl kuraklık olsa bile bir sıkıntı olmayacak." dedi.

İSTANBUL

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında, bakanlığı ve bağlı kurumlarının 2017 faaliyetlerini gazetecilerle paylaşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının çok verimli bir yıl geçirdiğini söyledi.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"2017'de hizmete alınan 575 tesis; 111 baraj, 38 gölet, 184 sulama tesisi, 28 içme suyu tesisi, 147 taşkın koruma tesisi, 14 grup ağaçlandırma ve 2 grup meteoroloji tesisidir. 2017 yılında hizmete alınan tesislerin faydası ise şöyle; 2 milyon 679 bin 510 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Yıllık 1 milyar 360 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlanmıştır. 28 yerleşim yerine yıllık 203 milyon metreküp içme suyu verilmiştir. 7 şehir merkezi, 76 ilçe, 703 yerleşim yeri ve 286 bin dekar arazi taşkınlarından korunmaktadır. 3,2 milyon dekar alanda ağaçlandırma yapılmıştır. 250 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur."

Bakan Eroğlu, İzmir ve Ankara’da iki büyük toplu açılışla 81 kentte yatırımların hizmete girdiğini ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 5 Nisan 2017 tarihinde İzmir’de toplam maliyeti 1,8 milyar lira olan 101 tesisi hizmete aldığını hatırlattı.

29 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da toplam maliyeti 7,7 milyar lira olan 375 tesisin hizmete alındığını söyleyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Mayıs 2017 tarihinde talimatını verdiği 180 günlük hedefleri başarıyla tamamlamıştır. 2017 yılında; 79 il ziyaret edilmiş, ilçeler de dahil olmak üzere 153 program gerçekleştirilmiştir. 79 il programında ayrıca 16 milyar 800 milyon lira maliyetinde 950 tesisin temeli atılmıştır. Netice olarak 2017 yılında 26 milyar 800 milyon lira maliyetinde bin 525 tesisin açılış ve temel merasimi yapılmıştır. 2023 yılı hedefimiz, bakanlığımızı orman ve su işleri alanında en gelişmiş ilk 7 ülke arasına taşımaktır."

Eroğlu, sunumundan sonra lise yıllarında bir gazetede köşe yazdığını ve o dönem Sarı Basın Kartı sahibi olduğunu anlattı.

2017'nin kurak geçtiğini ve bundan sonraki 1-2 yılın da kurak geçmesi halinde İstanbul'un su problemi yaşayıp yaşamayacağının sorulması üzerine Bakan Eroğlu, "Melen Barajı yılda 1 milyar 100 bin metreküp su sağlıyor. İstanbul'un kullandığı günlük su 3 milyon metreküp, yani yaklaşık yılda 1 milyar metreküp su kullanılıyor. Şu an bir tek Melen Barajı, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Bizim başka plan ve çalışmalarımız da var. İki yıl kuraklık olsa bile bir sıkıntı olmayacak." yanıtını verdi.

'Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarını planladık'

Bakan Eroğlu, 81 il için "İçmesuyu Eylem Planı" hazırlandığını belirterek, "Şehirlerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarını planladık. Son 15 yılda inşa ettiğimiz 193 adet içme suyu tesisi ile 42 milyon vatandaşımıza içme suyu temin ettik." dedi.

Melen Barajı'nın tek başına İstanbul'daki 13 barajın toplam biriktirme hacminin yüzde 75’ine tekabül ettiğini dile getiren Eroğlu, uzunluğu 31 bin 592 metre olan Türkiye’nin en uzun içme suyu amaçlı tüneliyle de Ankara’nın 2050'ye kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.

Eroğlu, Ergene’nin durumu konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını aktararak, "Ben de atıksu arıtma tesisi yapmayan belediyelere ceza kesebileceğimi söyledim. Bunların hepsi CHP'li belediye. Kendisi de 'Ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın.' dedi. Buradaki bütün belediyelerin, 13 tane ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerini yaptık. Sanayide bütün atıksu arıtma tesisleri yapılıyor." diye konuştu.

"Yılda 15 milyar lira doğalgaz ithalatından tasarruf ediyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 85 milyon dekar sulanabilir arazinin yüzde 77’sinin sulamaya açıldığını, sulamaya açılan alanlarla yılda 9 milyar lira zirai gelir artışı ve 1,6 milyon kişiye istihdam sağlandığını anlattı.

Son 15 yılda 4 bin 471 taşkın koruma tesisi inşa edildiğini ve 4,5 milyon dekar alanın taşkından korunduğunu kaydeden Eroğlu, Edirne’yi taşkınlardan koruyacak 50 metre genişliğinde ve 7 bin 800 metre uzunluğundaki Kanal Edirne Projesi'nin yüzde 97’sinin tamamlandığını bildirdi.

Eroğlu, 15 yılda 15 bin 86 megavat kurulu gücünde 513 HES'in işletmeye alındığına değinerek, "Yılda 15 milyar lira doğalgaz ithalatından tasarruf ediyoruz. 2017'deki kuraklığa rağmen 11 ay içerisinde HES’ler 53 milyar kilovatsaat enerji üretmiştir." dedi.

Muhabir: Emin İleri,Andaç Hongur