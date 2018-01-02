Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi

Osmaniye Amanos Dağları'nda jandarma timlerince bulunan terör örgütü PKK'ya ait erzak deposunda çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

OSMANİYE

Amanos Dağları'nda jandarma ekiplerince tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait erzak deposunda çok sayıda yaşamsal malzeme bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı timleri, Amanos Dağları'nda yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait erzak deposu tespit etti.

Depoda yapılan aramada çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler, incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Diğer malzemeler ise depoyla birlikte imha edildi.

Muhabir: Muzaffer Çağlıyaner