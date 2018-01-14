PKK'ya para topladığı öne sürülen sanığa 15 yıl hapis istemi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklanan eski DBP'li Kayapınar Belediye Meclis üyesi ve iş adamı Nihat Salmış hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklanan eski DBP'li Kayapınar Belediye Meclis üyesi ve iş adamı Nihat Salmış hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Salmış hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu ve mali alan yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

PKK/KCK'nın sözde "Yürütme konsey başkanı" olduğu belirtilen "Cuma" kod isimli Cemil Bayık'ın para toplama, harcama ve gerekli örgütleri oluşturma faaliyetleri için sözde "mali alan" yapılanmasından Hüseyin Yılmaz isimli örgüt mensubunu görevlendirdiği bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sözde 'KCK Türkiye Meclisi' yapılanmasında, iş yeri ruhsatından ihalelere, belediyeye ait arazilerin bir kısım kişilere satılmasından belediyelerde çalışanlardan aylık aidat toplanmasına kadar birçok konuda 'vergilendirme' yapıldığı belirlenmiş, yurt dışı ve yurt içindeki belediye başkanlarından KCK/TM mali alan sorumlusu Yılmaz'ın hesabına 'aidat' adıyla para yatırıldığı anlaşılmıştır. Terör örgütü PKK tarafından sözde önemli görülen günlerde etkinlik yapılmasında 'KCK/TM mali alandan para ve destek istenildiği tespit edilmiştir.

Yapılanma kapsamında belediyelerde birçok kadrolu çalışanının örgüt mensuplarından olması sağlanarak, para vermeye ve örgütsel sokak eylemlerine katılım için baskı uygulanmış. Bazı örgüt mensuplarının çalışmadan maaşa bağlandığı ve sigorta primlerinin ödendiği belirendi."

Belediye çalışanlarından PKK adına para topladığı iddiası

İddianamede, tutuklu sanık Salmış hakkında gizli tanık "Cesur Yürek"in ifadeleri yer aldı.

Gizli tanık Cesur Yürek, ifadesinde, sanığın belediyede çalışan işçilerden terör örgütü PKK/KCK adına sözde "vergilendirme" adı altında para topladığını öne sürdü.

Salmış ve iki kişinin bu kapsamda sözde "komisyon" kurduklarını iddia eden Cesur Yürek'in, iddianameye yansıyan ifadeleri şöyle:

"(Söz konusu kişiler) Büyükşehir Belediyesinin de aralarında bulunduğu 5 belediyede PKK/KCK adına belediye çalışanlarından sözde 'vergilendirme' adı altında para toplanmasını ve örgüte aktarılmasını organize eder, para vermeyen veya eylemlere katılmayan işçilerin örgüt adına cezalandırılmasını sağlar."

"PKK'ya kimin ne kadar vergi vereceği yetkisine sahip"

İddianamenin değerlendirme kısmında sanık Salmış'ın, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ailelerine yardım yaptığı, kendisine ait marketten terör örgütü mensuplarına gıda malzemesi temin ettiğinin belirlendiği bildirildi.

"Terör örgütü mensuplarının bulunduğu yere bol miktarda erzak yardımında bulunmuştur." ifadesine yer verilen iddianamede, teröristlerden ele geçirilen dijital dokümanlarda şüphelinin yetkilisi olduğu şirketin karşısında artı işareti bulunmasından, örgüte karşı sözde sorumluluklarını yerine getirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü PKK ile bağlantısına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde almış olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda terör örgütüne kimin ne kadar vergilendirme yapılacağı hususunda yetki sahibi olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin aktif şekilde para topladığı, örgüt mensuplarına ve yakınlarına maddi ve gıda yardımı sağladığı tespit edilmiştir."

İddianamede, tutuklu sanığın sahibi olduğu şirketlere nöbetçi Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca da uzman bilirkişilerin görevlendirildiği belirtildi.

İstenilen ceza

İddianamede, eski DBP'li Kayapınar Belediye Meclis üyesi ve iş adamı Nihat Salmış hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

