PYD/PKK saldırılarında 1 sivil öldü, 46 sivil yaralandı

HATAY

Hatay Valisi Erdal Ata, PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik düzenlenen saldırılarda, 1 Suriyeli sivilin öldüğünü, 16'sı Suriyeli 46 sivilin yaralandığını belirterek, "Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da silahlı kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte." dedi.

Vali Ata, yaptığı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde saat 15.28 sıralarında 6, 18.40'ta da 5 noktada toplam 11 patlama meydana geldiğini belirtti.

Bu olayların 9'unun yerleşim bölgesi içinde diğer 2'sinin ise yerleşim bölgesi dışında olduğunu kaydeden Ata, "Patlamalarda 47 kişi yaralandı. Bunların 30 tanesi Türk, 17 tanesi Suriyeli. Maalesef yaralı Suriyeli misafirlerimizden bir tanesi daha sonra hayatını kaybetti. Şu anda yaralılardan 4 tanesinin durumu ciddi, çeşitli hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. 42 yaralının da ayakta tedavileri yapıldı ve taburcu edildi." diye konuştu.

AFAD ekiplerinin patlama bölgelerinde zarar tespit çalışmalarını yaptığını anlatan Ata, "Bu patlamalarda 15 araç, 4 ev ve 10 iş yerinde hasar meydana geldi. Bir taraftan hastaların tedavisi olurken öbür taraftan da zarar gören vatandaşın da zararının tespitiyle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde yapılıyor." ifadesini kullandı.

PYD/PKK’lı teröristler Afrin’den saldırdı

Vali Ata, saldırının Afrin bölgesinden geldiğini vurgulayarak, "Bu saldırıların Afrin'den PYD ve PKK tarafından birlikte yapıldığını değerlendiriyoruz. Şu anda da Silahlı Kuvvetlerimiz saldırı yapıldığı tespit edilen noktalara misliyle karşılık vermekte." dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Ata, şunları söyledi:

"Muhtemelen roket olduğunu düşünüyoruz veya füze de olabilir. Katyuşa füzeler olduğu şüphesi var. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor askeri yetkilerle beraber değerlendirip, roket mi füze mi olduğunu o zaman çok daha net olarak ortaya koyabiliriz."

Vali Erdal Ata, patlama bölgelerine giderek incelemelerde bulunduğunu ve yaralıları ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Lale Köklü