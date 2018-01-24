Reyhanlı'da zeytin dallarıyla destek konvoyu

Fotoğraf: AA/Cem Genco

HATAY

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde zeytin dalları ve Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı konvoy oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekata destek olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla Yenişehir Mahallesi kavşağına geldi.

Ellerindeki zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla araçlarına binen vatandaşlar, "En büyük asker bizim asker", "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla ilçe merkezinde tur attı.

Çevredekilerin de alkışlarla destek verdiği konvoy, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi.

Muhabir: Erdal Türkoğlu