Şair Memduh Cumhur vefat etti

İSTANBUL



Şair, eczacı ve TRT İstanbul Radyosu eski solistlerinden Memduh Cumhur, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhur, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Kültür tarihçisi Dursun Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Memduh Bey sevdiğimiz bir insandı, kültürlü, İstanbul beyefendisi olarak bilinen bir arkadaşımız, dostumuzdu. Tabii ki bütün dostları gibi ben de haberini alınca üzüldüm. Osmanlı tarihine olsun, yakın tarihe olsun aşina bir kimseydi, musikişinastı. Yıllarca TRT'de çalıştı. Üzüldük tabii, Allah rahmet eylesin." dedi.

Araştırmacı yazar Şamil Kucur da Memduh Cumhur'un Osmanlı'dan bugüne edebiyat, tarih, musiki, tasavvuf ve kültür camiası içinde yetişen nadir şahsiyetlerden olduğunu söyledi.

Cumhur'un son günlerinde, Cenab-ı Hakk'a olan vuslat ve kavuşma özlemini dile getirdiğini anlatan Kucur, "Şiirleri ile dostluk üzere, sohbetleriyle davudi sesiyle gönülden okuduğu şarkılarıyla bir dost, bir İstanbul beyefendisi aramızdan ayrılmasının üzüntüsü içerisindeyiz. Makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Müzisyen Ruhi Ayangil ise sosyal medya hesabından, "Huve'l Hallak'ul Baki... 50 yıllık dostum, arkadaşım, Türk makam musikisinin aydın sanatkarı, İstanbul Radyosu eski solistlerinden, şair, eczacı Memduh Cumhur bugün geçirdiği kalp krizi sonucu Siyami Ersek Hastanesi'nde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Menzili mübarek olsun. Hu." mesajını paylaştı.

Yazar Savaş Ş. Barkçin de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kıymetli ağabeyimiz şair, musikişinas ve Üsküdar beyefendisi Memduh Cumhur bu akşam vefat etmiş. Mevla rahmet eyleye. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eyleye..."

Kültür araştırmacısı, sosyolog Nidayi Sevim de Twitter hesabından "Üsküdar denince aklımıza düşen nadir isimlerden, eczacı, şair ve musikişinas Memduh Cumhur ağabey, fani alemden beka alemine göç eylemiş. Hakk Teala rahmet eyleye, ehibbanın başı sağ ola. Huve'l Baki." paylaşımda bulundu.

Müzisyen Mehmet Kemiksiz ise "Üsküdar sevdalısı, musikişinas Memduh Cumhur Bey vefat etmiş. Hak Teala rahmet eylesin..." ifadesini kullandı.

Özgeçmiş

Memduh Cumhur, 25 Ocak 1947'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bosna Hersek göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Cumhur, ilk ve orta tahsilini İnegöl’de, lise eğitimini ise İstanbul Haydarpaşa ve Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okurken, 1966’da İstanbul Radyosu’na ses sanatkarı olarak girdi. Burada 10 yıl görev yapan Cumhur, 1976’da TRT’den istifa ederek, serbest eczacı olarak çalıştı.

Üsküdar'da bir eczanesi bulunan Memduh Cumhur'un araştırma yazıları; Hareket, Musıki ve Nota dergilerinde, şiirleri ise Kubbealtı Akademi Mecmuası,Türk Edebiyatı ve Yüzakı dergilerinde yayımlandı.

Cumhur'un aruz vezniyle yazdığı şiirlerinin yer aldığı "Tuna’yla Hasbıhal" isimli eser, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları'nca 2012'de neşredildi.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı