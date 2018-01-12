Samsun Çarşamba Havalimanı 2017'de 1 milyonu aşkın yolcu ağırladı

Samsun Valisi Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2017 yılında 3 ay bakıma alınmasına rağmen 1 milyon 152 bin 153 yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

SAMSUN

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2017 yılında 3 ay bakıma alınmasına rağmen 1 milyon 152 bin 153 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, sadece geçen yılın aralık ayında havalimanının iç hatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 143 bin 630, dış hatta ise 2 bin 78 olmak üzere 145 bin 708 yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Samsun Çarşamba Havalimanı'na aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda bin 126, dış hatlarda ise 26 olmak üzere bin 152'ye ulaştığını aktaran Kaymak, şöyle devam etti:

"2017 yıl sonu verilerine bakıldığında, 3 ay kapalı kalmasına rağmen havalimanından 1 milyon 152 bin 153 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 11 bin 596'ya, yük trafiği ise 8 bin 460 tona ulaştı. Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara'ya, 6 gün İzmir'e, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Antalya'ya uçuş seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Almanya'nın Dusseldorf kentine haftada 1 gün olmak üzere direkt uçuş yapılmaktadır."

Kaymak, Samsun'dan İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabildiğini kaydetti.

Muhabir: İlyas Gün