Sanat dünyasından 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İSTANBUL

Suriye'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili düşüncelerini paylaşan sanat dünyasından çok sayıda isim, "Zeytin Dalı Harekatı"na sosyal medyadan destek verdi.

Ajda Pekkan: Dualarımız tüm Mehmetçiklerimizle

Sanatçı Ajda Pekkan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dualarımız tüm Mehmetçiklerimiz ve özellikle Afrin'de görev yapmakta olanlar için..." ifadesini kullandı.

İbrahim Tatlıses: Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar

İbrahim Tatlıses, "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun... Dualarımız sizinle..." mesajıyla düşüncelerini dile getirdi.

Ömer Karaoğlu: Allah var!.. Allah yar!

Sanatçı Ömer Karaoğlu, "ABD ve diğer endişelilerin endişelerinden endişeli miyiz? Hayır! Ne kadar endişelenirlerse o kadar iyidir! Allah var!.. Allah yar!" değerlendirmesinde bulundu.

Şahan Gökbakar: Allah yardımcınız olsun Yanınızdayız

Şahan Gökbakar da "Allah yardımcınız olsun. Yanınızdayız. Sırf Güney'de degil, Ege'de bazı şerefsizlere geçit vermeyen yiğit donanmamıza da helal…" şeklinde yazarak düşüncelerini aktardı.

Yıldız Tilbe: Allah iyileri masumları her yerde korusun

Yıldız Tilbe duygularını şöyle dile getirdi:

"Allah bütün askerlerimizi korusun, ana-babalarına kavuştursun inşallah... Allah memleketimize ve tüm mazlumlara yardım etsin... Benim dememle olacaksa yeryüzünün hiçbir yerinde savaş olmasın, savaşa her yerde hayır, her yerde barış olsun isterim her zaman. Allah iyileri masumları her yerde korusun, kötülerin kötülüklerini de kendilerine dolasın Rabbim inşallah..."

Hülya Koçyiğit: Evlatlarım sağ salim dönmeniz için bütün kalbimle dua ediyorum

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit de mesajını "Evlatlarım sağ salim dönmeniz için bütün kalbimle dua ediyorum. Allah yardımcımız olsun." mesajını, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla, emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim." ifadeleriyle paylaştı.

Burak Özçivit: Allah ordumuzu korusun

Genç oyunculardan Burak Özçivit, gelecek aylarda vizyona girmesi planlanan "Can Feda" isimli filminden asker üniformalı pozunu paylaştığı mesajında, "Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle." ifadelerini kullanırken eşi Fahriye Evcen ise "Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda!" temennisinde bulundu.

Tuluyhan Uğurlu: Zeytin Dalı Harekatı çok önemlidir

Besteci, piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Tüm bu süreç ve takip edilecek gelişmeler neticesinde ABD, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdiği ve kendi dışında herkesi hayvan yerine koyduğu politikalardan vazgeçecek, belki de buralardan gidecektir. Bundan dolayıdır ki TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı çok önemlidir." değerlendirmesinde bulunurken Kut'ül Amare dizisinde Mevlüt karakterini oynayan İsmail Hakkı ise "Ya Rabbi... Ordumuzu muzaffer kıl, katledilen masumların, bebelerin, dedelerin intikamına bizleri milletçe, ümmetçe memur eyle. Amin.." mesajıyla düşüncelerini iletti.

Seda Sayan: Allah yar yardımcınız olsun

Seda Sayan, harekat başladığında sosyal medya hesabından, "#kurbanolsunlar etiketi ile "Allah yar yardımcınız olsun" mesajını yazarken oyuncu Vildan Atasever de, "Afrin Harekatı Fiilen Başlamıştır. Sefer bizim zafer Allah'ındır!" yazarak, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabb / Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabb / Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın / Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın / Ordumuzu Sen Muzaffer eyle Ya Rabb!" şiirine paylaşımında yer verdi.

Tuna Kiremitçi: Dualarımız sizinle evlatlar

Yazar-müzisyen Tuna Kiremitçi, sosyal medya hesabından, askerlerin "Yayalar" şarkısını okudukları görüntülerden oluşan videoyu, "Dualarımız sizinle evlatlar..." ifadeleriyle paylaştı.

Demet Akalın: Güzel vatanımın güzel evlatları

Demet Akalın mesajında, "Allah yar ve yardımcıları olsun tüm Mehmetçiklerin... Güzel vatanımın güzel evlatları... Mehmetçiklerimiz, yavrularımız, oğullarımız, can parelerimiz... Burnunuz bile kanamadan geri dönersiniz inşallah... Bütün dualarımız kalbimiz sizlerle... Allah yar ve yardımcınız olsun..." ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci: Allah hayırlı haberler getirsin

Oyuncu Ceyda Düvenci de "Şu anda evinde yüreği yerine sığmayan, dualarla uykusuz evladından haber bekleyen yüzlerce ana var... Allah hayırlı haberler getirsin, evlatlar sağlıkla ana ocaklarına dönsün." ifadelerini "#barışaevet #allahyarveyardımcınızolsun #afrin" konu etiketiyle paylaştı.

Simge Sagin: Vatan sevgisi budur işte

Şarkıcı Simge Sagin de Türk askerlerinin "Yaylalar" isimli şarkıyı söylediği videoyu paylaşarak, şu ifadeleleri kullandı:

"Şu güzelliğe bakın! Hem ağladım, hem de gülümseyerek izledim. Vatan sevgisi budur işte! İçinde kardeş, eş, komşu, evlat, arkadaş, baba herşey var! Onların yüzlerinde bir zerre korku yok! Helal olsun size, bu ülkeye çok şey yapmaya çalıştılar! Ama yapamadılar çünkü bizim aslan gibi Mehmetçiğimiz var!"

Ece Erken: Dualarımız sizinle

Oyuncu Ece Erken, "Dualarımız, bu zorlu görevde canını, ruhunu Afrin'de ortaya koyan kahraman Türk askerlerimizle, Allah yardımcıları olsun, dualarımız sizinle." mesajını yazarken Deniz Akkaya da Türk bayrağı paylaşımıyla, "#nemutlutürkümdiyene #afrinoperasyonunda #mehmetçik" konu etiketini kullanarak, "Dua edelim" temennisinde bulundu.

Metin Arolat: Aklımız yüreğimiz sizlerle

Sanatçı Metin Arolat, "Aklımız yüreğimiz sizlerle... Dualarımız tüm kahraman askerlerimiz için." ifadelerini kullanırken, Gökhan Tepe, "#Mehmetcik #Türkaskeri #afrin #zeytindalı" etiketiyle "Allah'ım korusun", Fettah Can, "Afrin'de operasyona katılan tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun.", Mustafa Ceceli, "Allah Mehmetçiğimizi korusun, güç ve muvaffakiyet versin.." görüşlerini öne çıkardı.

Erkan Petekkaya: Allah ordumuzu muzaffer eylesin

Oyuncu Erkan Petekkaya ise "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" yazan bir fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceyhun Yılmaz: Sadece sevgi barınsın kalbinde

Radyocu Ceyhun Yılmaz, Türk bayrağına bakan bir fotoğrafını paylaşarak, "Hüzün doluyorum / sana bakarken bazen / Kimi zaman endişe / Sağ salim dönsün / kırmızısın / ay ve yıldızın / Sadece sevgi barınsın kalbinde /" yazarak duygularını şiirle aktardı.

Sinan Akçıl: Arslanlar kalbimiz sizinle

Sinan Akçıl sosyal medya hesabından Afrin operasyonunun başladığı anları gösteren bir video paylaşımıyla, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Zeytindalı harekatı başladı.. Arslanlar kalbimiz sizinle." değerlendirmesinde bulundu.

Esra Erol: Allah yardımcınız olsun kahraman Mehmetçik

Sunucu Esra Erol Özbir de şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin Afrin operasyonu uluslararası hukukun tanıdığı 'Meşru Müdafaa' hakkı çerçevesinde yapılmaktadır. Zira Türkiye'nin ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne açık ve ciddi bir tehlike mevcut olup; meşru müdafaa hakkı kapsamında yapılan zeytin dalı operasyonu ile bu tehdit etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle operasyon uluslararası hukukun genel ilkelerine ve BM anlaşmasına uygun ve 'Meşrudur'. Dualarımız sizinle, Allah yardımcınız olsun kahraman Mehmetçik."

Umut Mürare: Bu savaş kuklaların sahipleriyle

Sanatçı Umut Mürare de sosyal medya hesabından askerlerin olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Şu iyi anlaşılmalı; Bu savaş, ne PYD ne PKK ne de diğer kuklalarla. Bu savaş, asıl bu kuklaların sahipleri olan ve onları istedikleri gibi oynatan kuklacılarla." şeklinde yazdı.

Barış Atay: Uzattığınız, Zeytin Dalı değil savaş baltasıdır

Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonlarından rahatsız olan oyuncular tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz şu; Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli göçmeni kendi topraklarına bir an önce göndermek" diyerek açıkladığı operasyonu savaş olarak niteleyip "#AfrinSavaşınaHAYIR" etiketini kullanan oyuncu Barış Atay, "Afrin, Suriye halkınındır. Uzattığınız, Zeytin Dalı değil savaş baltasıdır. Dış politikada 7 yıldır sonuçları düşünülmeden yapılan bu hamleler, hamasi laflar, RTE ve AKP'nin iktidarı kurtarma çabasından başka bir şey değildir." yorumunda bulundu.

Meltem Cumbul'un paylaşımı tepki çekti

Oyuncu Meltem Cumbul da sosyal medya hesabından TSK'nın Afrin'e düzenlenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı saatlerdeki paylaşımı ise sosyal medyada tepki çekti.

Hüsnü Mahalli'nin, "Görüntülü haberlere göre ‘ binlerce ÖSO’cü Türkiye’den Afrin yönüne giriyor.

İyi de bu tipler Türkiye’de ne iş yapıyor?" ifadelerini alıntılayan Emre Kınay, sosyal medya hesabından "Gercek bize söylenen ve gördüklerinizin arkasındakilerdir... Çok yakında öğreneceğiz bunu, umarım evlatların kanı pahasına öğrenmeyiz! Çünkü 'Aldandık, Allah affetsin' diyip sıyrıldıklarında, topraga verdiğimiz sanma ki onların evlatları olacak." mesajını paylaştı.

Tiyatrocu Levent Üzümcü'nün, "ABD, Hazar petrol ve doğalgazını, oluşturmayı planladığı Kuzey Irak-Suriye Kürt hattından Doğu Akdeniz'e ulaştırma; TC, yanlış dış politikalarını (Esad düşmanlığı, Amerikancılık, ışidseverlik, illegal petrol ticareti) savaşla düzeltme; goygoycuları da goygoy derdinde." iddiasına bir sosyal medya kullanıcısı, "Amerika'nın niyeti konusunda sizinle ayrı fikirde olan yok. Mesele şu ki, 'Suriye'den bize ne' mantığı ile yaşamaya devam edersek sizler farklı bayrak ve ülke topraklarında tiyatro yaparsınız." diyerek tepki gösterdi.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç