'Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı' tamamlandı

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Şehitlerimizin ruhunu şad etmek için dağcılarımızla başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik." dedi.

Fotoğraf: AA/Hüseyin Demirci

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış şehitlerini anmak için önceki gün 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'na zirve tırmanışı başlatan 170 dağcının tırmanışı tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı" 5 Ocak'ta Sarıkamış-Kars Karayolu'ndaki Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı önünde başladı.

Şehitler anısına tırmanışa geçen 170 dağcı, Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde kamp kurarak geceyi burada geçirdi. Sabahın erken saatlerinde tekrar tırmanışa geçen dağcılar zirveye ulaştı.

Dağcılar, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'nın zirvesindeki Meçhul Asker Anıtı'nda tören düzenledi. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası şehitler için dua edildi.

Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar tırmanışı tamamlayarak, bugün akşam saatlerinde Sarıkamış ilçesine döndü.

TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 22 dereceye düştüğü tırmanışın geçen yıllara göre daha güzel bir havada gerçekleştiğini söyledi.

Dağcıların, Allahuekber Dağı zirve tırmanışını her yıl büyük coşku ve duyguyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Başar, "Şehitlerimizin ruhunu şad etmek için dağcılarımızla başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Şehitlerimizin eksi 35-40 derecelerde neler çektiğini biraz olsun anlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı bizim için önemli bir tırmanış, hep birlikte burada olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Başar, tırmanış süresince kendilerine destek veren Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve tüm güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Muhabir: Hüseyin Demirci



