Şehitlerimizi uğurluyoruz

KONYA/ÇANKIRI

Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Çayhan Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek "helallik" istendi.

Şehit Taştepe'nin naaşı daha sonra silah arkadaşlarının omzunda mahalle meydanına getirildi. Şehidin tabutu başında yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

"Göreve gidiyoruz anne, çok kar var"

Sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta duran anne Gülten Taştepe, oğlunun tabutunun başındaki fotoğrafına sarılıp öptü.

Şehit askerin, 15 gün önce izne geldiğini söyleyen anne Taştepe, "Oğlum benim, hakkını helal et şehit Ali'm. Kara Ali'm, yiğidim. Bana baktın, hastanelere götürdün, böyle mi gelecektin? Daha sana düğün yapacaktım, kırk gün kırk gece. Mürüvvetini göremedim." diye gözyaşı döktü.

Oğlunun kendisini önceki gün telefonla aradığını belirten Gülten Taştepe'nin, "Ali'me doyamadım. Dün aradı, 'Göreve gidiyoruz anne, çok kar var' dedi. Ağzıyla söyledi. 'Ali'm güle güle git, Allah'a emanet ol' dedim. Ben şimdi nasıl dayanayım evlat acısına? Şehit Ali'm." sözleri çevredekileri gözyaşına boğdu.

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Çakır Taştepe'yi ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin kardeşi Kazım Taştepe de ağabeyinin tabutunu okşayarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin kardeşini ise gözyaşları içindeki bir asker teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Çayhan Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınları, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kapdan Çankırı'da toprağa verildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın cenazesi, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Abdulhalik Renda Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit Kapdan'ın naaşı Esentepe Mahallesi Meydanı'na götürüldü.

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehit babası Abdurrahman ile kardeşleri Erdem ve Kürşat Kapdan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Törende şehidin babası Abdurrahman, annesi Satı Kapdan ile kardeşleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri ve arkadaşları, yağmurdan ıslanmaması için tabutun üzerine montlarını örttü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda Esentepe Mezarlığı'na götürülen şehit Kapdan'ın cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınları ile Bakan Bak'ın yanı sıra İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.