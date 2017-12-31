Suriye sınırındaki Şehit Çoban Hudut Karakolunda yeni yıla nöbet tutarak giren Mehmetçiklerden Uzman Çavuş Koca, "Burada olduğumuz sürece aziz Türk milletinin içi rahat olsun." dedi.

Fotoğraf: AA/Halil İbrahim Sincar

MARDİN

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktadaki hudut karakolundaki askerler, yeni yıla ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Geleceğin Hudut Karakolu Projesi" kapsamında Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (SFGS) ile donatılan 4. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Şehit Çoban Hudut Karakolunun her metresi, sorumluluk sahasındaki sınır kameraları ve sensörlerle komuta kontrol merkezinden takip ediliyor.

Karakolda dokuzu hat boyunca konumlandırılan, ikisi geniş, ikisi de yakın alan çekimi yapan 13 gözetleme kamerasıyla 24 saat kesintisiz izlenen hudutta, yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadele etkin şekilde yürütülüyor.

Gece görüş özelliğine sahip kameralarının yanı sıra termal kameraların da kullanıldığı karakoldaki Mehmetçikler, sınır ihlali yaşanması halinde sistemin verdiği ikaz sayesinde anında harekete geçiyor.

Yeni yıl nöbeti

Yeni yılda görev başında olan askerler, karakolda ve sınır hattında bulunan nöbet kulübelerinde eller tetikte gözetleme yapıyorlar. Komuta kontrol noktasında bulunan askerler ise sistem ile sınıra yaklaşan kişileri tespit ederek Ani Müdahale Kuvvetine bildiriyor.

Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçta (TTZA) görevli askerler de sınır boyunda gözetleme yaparak adeta kuş uçurtmuyor.

Yeni sistemlerin kullanılmasıyla yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadelede büyük başarıların sağlandığı Şehit Çoban Hudut Karakolunda vatani görevini yapan askerler ve komuta kademesi, yeni yıl akşamı yemekhanede bir araya geldi.

3. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ökkeş Çetin, askerlerin yeni yılını kutlayarak, onlarla yemek yedi, sohbet etti.

Çetin daha sonra nöbet kulübelerinde görev yapan askerleri ziyaret etti.

"Türk milletinin içi rahat olsun"

Uzman Çavuş Eren Koca, 4 yıldır sınır hattında görev yaptığını belirterek, "Burada olduğumuz sürece aziz Türk milletinin içi rahat olsun. Buradan İstanbul'daki aileme sevgilerimi yolluyorum. Yüce Türk milletinin yeni yılı kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Piyade er Kemal Can Akdemir ise sınır hattında nöbet tutmaktan dolayı şeref ve onur duyduğunu vurgulayarak, "Buradan sevdiklerime ve aileme selam gönderiyorum. Bizi merak etmesinler yeni yıllarını kutlarım." ifadelerini kullandı.

Er Tahsin Bozkır ise "Hudut hattında görev yapmaktan çok gururluyum. Ailemin ve sevdiklerimin yeni yılı kutlarım." dedi.

Yeni yıla vatan nöbetinde elleri tetikte giriyorlar

Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği Mardin'de kırsal alanda nöbet tutan güvenlik korucuları yeni yıl coşkusunu evleri yerine, görev yerleri olan üs bölgelerinde yaşıyor.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Mardin-Diyarbakır karayolunda nöbet noktasında yeni yıla saatler kala nöbet tutan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Güvenlik korucuların yeni yılını kutlayan Kandemir, baklava ikramında bulundu.

Kandemir, geçmişte olduğu gibi 2017 yılında da güvenlik korucularının terörle mücadelede tarih yazdığını vurgulayarak, bu mücadele kararlılıklarını sürdüreceklerini bildirdi.

Terörsüz bir yıl olmasını temenni eden Kandemir , "2018 yılı vatanımız milletimiz için inşallah terörsüz bir yıl olacaktır. Biz korucular son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Korucularımız 24 saat nöbetlerinde her zaman görevimizin başındayız. Elimizden geldiğince bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

"Her şey vatan için"

Güvenlik korucusu Celalettin Çakas da 26 yıldır koruculuk yaptığını belirterek, yeni yılın güzellikler ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Çakas, "Her zamanki gibi görevimizin başındayız. Görevimizi nasıl başarılı ile yaptıysak bundan sonrada vatanımıza, toprağımıza, milletimize sahip çıkacağız." değerlendirmesini yaptı.

20 yıllık güvenlik korucu Mecit Başçı da terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "Yeni yılda bütün Türkiye'de huzur,barış diliyoruz. Terörün olmadığı yıllar diliyoruz. Yeni yılda da nöbetteyiz, tek terörist kalmayınca kadar buradayız. Her şey vatan için, Allah devletimize zeval vermesin. " dedi.

Muhabir: Hasan Namlı-Halil İbrahim Sincar