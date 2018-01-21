Sosyal medyada PKK propagandasına soruşturma

Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıkları, TSK'nın yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

ANKARA

Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takibe alındı.

Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı çalışmaların ardından terör ve terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunanlar ile harekatla ilgili gerçek dışı bilgileri aktaranlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıklar, Afrin'de çekildiği ileri sürülen ve gerçeği yansıtmayan fotoğraf paylaşımlarını da incelemeye aldı.

Van Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyada başlatılan kirli propagandada kullanılan ve 2016'da çekilen yaralı çocuk fotoğrafı paylaşımı da başsavcılıkların yürüttükleri soruşturma arasında yer aldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise bir kişi gözaltına alındı.

HDP'li milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarına inceleme

Afrin'e yönelik düzenlenen operasyon hakkında sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında soruşturma, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında ise inceleme başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Bilgen hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, "Afrin'den Türkiye'ye bir saldırı olmadığı halde oraya bir operasyon, başarılı olursa ülkeyi iç savaşa sürükler, başarısız olursa darbeye zemin oluşturur" sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında da Twitter'da paylaştığı "Afrin'i işgale kalkmak, Kürt halkına topyekun saldırı ve savaş demektir. Buna karşı sessiz kalmak, onursuzluğu kabul etmektir. Onurlu halkımız dört parça Kürdistan'da gereken cevabı verecektir. Gün harekete geçme günüdür." ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik" suçlarından inceleme başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden "Afrin operasyonunu" protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında da geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyon hatırlatıldı.

Operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımlarının takip edildiği ve gerekli tespitlerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, terör örgütlerine destek ve provakasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir."

Muhabir: Kemal Karadağ, Hande İlbeyi Canca, Muhammed Enes Can