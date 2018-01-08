Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısı davası 24 Ocak'a ertelendi

İSTANBUL

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin Suriye ve Irak vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada sanıkların daha önce verilen esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

Tutuklu sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Sanıkların avukatları da müvekilleri hakkında beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu 4 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Ocak'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 26 şüpheliyle ilgili hazırlanan iddianamede, 12 Ocak 2016’da Sultanahmet Meydanı'nda bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Suriye uyruklu canlı bomba Nabil Fadlı'nın, 1988 yılında Suudi Arabistan'da doğduğu, Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başlamasından sonra bu ülkeden ailesiyle birlikte Halep'e taşındığı bilgisine yer veriliyor.

Fadlı'nın 12 Ocak 2016 günü meydandaki Dikilitaş önüne tek başına geldiği ve burada bulunan çoğu Alman vatandaşı turist kafilesinin içine girerek üzerindeki bombayı patlattığı kaydedilen iddianamede, saldırı sonucu canlı bomba Fadlı ile Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü ve 16 müştekinin de yaralandığı aktarılıyor.

Bu canlı bomba eyleminin talimatının, DEAŞ silahlı terör örgütünün harici emri olduğu tespit edilen "Omar-Ebu Abid" kod adlı firari bir şüpheli tarafından verildiği belirtilen iddianamede, emir verilmesi üzerine hazırlıklar yapıldığı, canlı bomba Nabil Fadlı ve suçta kullanılan bombanın Türkiye'ye girmesi talimatını, şüpheli Halil Derviş ile aynı aşiretten olan ve DEAŞ silahlı terör örgütünün sınır sorumluları "Ebu Berra" kod adlı firari şüpheli Mahir Ali Alakkal ve "Ebu Ali" kod adlı Azzo Ali Alakkal ile "Omran" kod adlı bir şüphelinin birlikte verdiği, bu kişilerin planlamayı da birlikte yaptıkları anlatılıyor.

İddianamede, şüpheli Fevzi Muhammed Ali'nin bombayı kendisine ait araçla İstanbul'a getirdiği, firari şüphelilerden "Said" kod adlı Rasheed Alabdallah Algaagan'a teslim ettiği, Algaagan'ın da bombayı İstanbul Aksaray'da eylemci Nabil Fadlı'ya verdiği ve Fadlı'nın da olay yerinde birkaç gün keşif yaptıktan sonra bombayı 12 Ocak 2016'da Sultanahmet Meydanı'nda üzerinden çıkararak patlattığı ifade ediliyor.