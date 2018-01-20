Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

HATAY
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve iş makineleri Hatay'a ulaştı.
Tırlar üzerinde Hatay'a giriş yapan askeri araçlar ile iş makineleri, Kırıkhan ve Hassa ilçesindeki birliklere sevk edildi.
Araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Mevziler güçlendiriliyor
Afrin sınırındaki askeri karakolların çevresindeki mevziler de güçlendirilmeye devam ediliyor.
Ağırlığı 8 ton civarında olan, yaklaşık 2 metre yükseklik ve genişlikteki dev bloklar, araçlarla sınır birliklerine taşındı. Blokların, sınır karakolları çevresine yerleştirileceği öğrenildi.
Muhabir: Erdal Türkoğlu, Burak Milli