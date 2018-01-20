Suriye sınırında PYD/PKK protestosu

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Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinin karşısında bulunan Akçakale'nin Yenişehir Mahallesi'nde bir araya gelen grup, Türk bayrakları ve çeşitli dövizler açarak "PYD/PKK ülkemizden çıkın", "Ülkemizde terör istemiyoruz", "Suriye birdir, bir kalacak", "Erdoğan, kanımız canımız sana feda olsun" sloganlarını attı.

İbrahim El Hasan, grup adına yaptığı açıklamada, Rakka ve Tel Abyad'ta yaşayan Suriyeliler olarak evlerini teröristler yüzünden terk ettiklerini söyledi.

Suriye'de terör örgütlerini istemediklerini belirten Hasan, "Biz devletimizde hiçbir terör örgütü istemiyoruz. Suriye birdir ve sadece Suriyelilerindir. Biz Suriye'de ne PKK'yı ne PYD'yi ne de Amerika'yı istiyoruz. Suriye bir bütündür, biz Suriye'nin federal olmasını asla kabul etmeyiz. PKK bir terör örgütüdür." dedi.

Grup, açıklamasının ardından dağıldı.

Muhabir: Mustafa Güçlü