Suriyeli Sima'nın 'çikolata hayali' gerçek oldu

Okul panosuna yeni yıldan isteğini "Tek bir dileğim var, bana 10 tane çikolata alın" şeklinde yazan Suriyeli genç kızın isteğini öğretmenleri gerçekleştirdi.

İZMİR - Eşber Ayaydın

İzmir'de yaşayan Suriyeli öğrencinin okul panosuna yazdığı "Tek bir dileğim var, bana 10 tane çikolata alın" şeklindeki yeni yıl dileğini okul öğretmenleri gerçekleştirdi.

Behçet Uz Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilerin yeni yıldan beklentilerini ve dileklerini okul panosunda yayınlamasını istedi.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak annesi ve kardeşiyle geldiği İzmir'de yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Suriyeli Sima Muhammed de gönlünden geçen dileği, "Tek bir dileğim var, bana 10 tane çikolata alın" diyerek ifade etti.

Muhammed'e sürpriz yapmak isteyen öğretmenleri, genç kızın dileğini yerine getirdi.

Sima Muhammed, babası ve 2 ağabeyinin Almanya'ya gittiğini, annesi ve ilkokula yeni başlayan kardeşiyle İzmir'de hayata tutunmaya çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'de olmaktan ve okula gidebilmekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Muhammed, "Türkçeyi burada öğrendim. Küçükken de dedemle Türkçe şarkılar dinliyorduk. Okuldaki müzik korosuna katıldım, şarkıları çok seviyorum." dedi.

"Çikolata çok basit bir şey ama ben çok mutlu oldum"

Okulda oluşturulan panoya arkadaşlarından farklı olarak çikolata isteğini yazdığını, bunun ciddiye alınacağını hiç düşünmediğini ifade eden Sima Muhammed, "Ben çikolatayı çok seviyorum, biraz da şaka olsun diye yazdım. Hiç beklemiyordum, öğretmenlerimin bana çikolata aldığını görünce şok oldum. Çikolata çok basit bir şey ama ben çok mutlu oldum." diye konuştu.

"Biz de okul olarak 'Sima'ya bir güzellik yapalım' dedik"

Okul Müdürü Şafak Yılmaz ise okulun tek Suriyeli öğrencisinin Sima Muhammed olduğunu belirterek, Sima'nın 2 yılda Türkçeyi hızla öğrenerek arkadaşlarıyla kaynaştığını söyledi.

Okul panosundaki dilekleri okuduğu sırada Sima'nın çikolata dileğini gördüğünü anlatan Yılmaz, "(10 tane çikolata isterim) diye notu gördüm, sembolik bir rakam yazıldığını tahmin ettim. Kendisiyle konuştum, öylesine yazdığını söyledi. Biz de okul olarak 'Sima'ya bir güzellik yapalım 10 tane çikolatasını verelim, kızımızı mutlu edelim' dedik. İnşallah memnun olmuştur." şeklinde konuştu.