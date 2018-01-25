Kilis'te PYD/PKK'lıların ateşlediği roketin isabet ettiği evde yaşayan Ahmar, "Suriye'den geldiğimden bu yana Kilis'i hiç bırakmadım, bu sebeple de bırakmayacağım, yani Kilis benim vatanım. Suriye'yi bıraktım ama Türkiye'yi bırakmam." dedi.

Fotoğraf: AA/İzzet Mazı

KİLİS

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırıları sonucu büyük hasarın oluştuğu evde kalan Suriyeli aile, yıllar sonra aynı korkuyu tekrar yaşadı.

Afrin'deki terör örgütü hedeflerinden atılan roket mermisinin evlerinin çatısından girerek yan taraftaki binanın bodrum katına saplanması sonucu büyük korku yaşayan Said ailesi, yetkilerin ve komşularının desteğiyle olayın etkisini üzerlerinden atmaya çalışıyor.

Olayın sıkıntısını üstünden atan çocuklar, bir yandan yıkıntıların arasından çıkardıkları oyuncaklarıyla oynarken diğer yandan okul kıyafetleri ve kitaplarını toparlıyor.

Suriyeli anne Neda Ahmar (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde evde çay içtikleri sırada roket mermisinin çatıdan girdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını anlatan Ahmar, geldiklerinden bu yana Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını ve her türlü desteği sağladığını belirtti.

Kilis'i çok sevdiklerini dile getiren Ahmar, "Suriye'den geldiğimden bu yana Kilis'i hiç bırakmadım, bu sebeple de bırakmayacağım, yani Kilis benim vatanım. Suriye'yi bıraktım ama Türkiye'yi bırakmam. Suriye'de çok savaş vardı, belki rahat ederiz diye buraya geldik ama burada da başımıza bu olay geldi. Burada çok rahattık, çocuklarım okula gidiyor, biz rahatça hastaneye gidiyorduk ve hiçbir problemimiz yoktu. Tüm bunların sebebi Amerika ve PKK'dır." diye konuştu.

Hiç beklemedikleri bir anda evlerine bomba düştüğünü, her şeyin darmadağın olduğunu dile getiren Ahmar, aradan birkaç dakika geçmeden tüm yetkililerin yardıma koştuğunu ifade etti.

Neda Ahmar'ın oğlu 18 yaşındaki Hasan Said de önce bir gürültü duyduğunu ardından pencere ve camların etrafa savrulduğunu aktardı.

Said, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin anında gelip içeride kalanları dışarı çıkartıp müdahale ettiklerini söyleyerek "Bizi dışarıya çıkardılar. Biz o kadar değil ama çocuklar çok korkmuştu. Biz savaşı Suriye'de yaşadık burada istemiyoruz. Burası çok iyi." dedi.

Ahmar'ın yeğeni Suriyeli 13 yaşındaki Hasan Said ise tam çay içmeye başladıkları sırada büyük bir gürültüyle bombanın çatıdan girdiğini ve diğer eve geçtiğini, kısa süre sonra polis ve doktorların kendilerine yardıma geldiğini kaydetti.

Muhabir: İzzet Mazı