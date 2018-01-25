İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB), yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş'ta 22 Ocak'ta "36 YM" hattında bir gazinin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile durumdan haberdar olunduğu aktarılarak, "Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz, gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir. ​Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz, İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arz etmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: İzzet Taşkıran