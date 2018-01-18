Tankla vatandaşları ezen 4 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet

ANKARA

Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve Mesut Yağan isimli vatandaşın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar eski binbaşılar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Çelikel ile eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Koçoğlu'na "nitelikli adam öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar ve avukatlarıyla davaya taraf olan TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının avukatları katıldı. Sanık yakınları da kendilerine ayrılan bölümden duruşmayı takip etti.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını yapan tutuklu sanık eski binbaşı Dursun Koca, emir üzerine hareket edip darbe girişimini öğrenince olaylara karışmayan personelin, girişimi planlayıp düzenleyenlerden ayrılması gerektiğini söyledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinde görevli olduğunu belirten Koca, Genelkurmay Başkanlığına saldırı olacağı ihbarının ardından 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gitmesi yönünde emir aldığını öne sürdü.

28. Mekanize Piyade Tugayından araçlarla Genelkurmay Başkanlığına hareket ettiklerini ifade eden Koca, zırhlı araçların emir komutasını aldığı yönündeki iddiayı kabul etmedi. Koca, "Araçtakilere emir komuta etmedim. Genelkurmaya geldikten sonra araçtan ayrıldım ve bir daha da bu personeli görmedim." dedi.

"Araçları ben getirmedim"

Dursun Koca, lastik tekerli bir araçla Genelkurmaya hareket ettiğini, Gençlik Caddesi'nde vatandaşların yolu kesmesiyle can güvenliği için refleksle zırhlı araca bindiğini ve önündeki zırhlı aracı takip ederek Genelkurmay'a geçtiğini savundu. Koca, zırhlı araçları Genelkurmay'a kendisinin getirmediğini öne sürdü.

Halk tarafından kapatılan yolu açmak amacıyla havaya ateş açtığı iddiasını da kabul etmeyen Koca, bunun tespiti için silahta kriminal inceleme yapılmasını istedi. Darbe girişimini Genelkurmayda öğrendiğini, kışladan ayrılmak istediğini ancak silahlı askerler nedeniyle çıkamadığını öne süren Koca, kendini emniyete alarak sabaha kadar beklediği kışlada darbe faaliyeti kapsamında hiçbir girişimde bulunmadığı iddiasında bulundu.

Karar

Dursun Koca'nın savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Melih Uçar, duruşma savcısına esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcının mütalaada değişiklik olmadığını beyan etmesinin ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu, gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağını belirterek, "Allah'a şükür vicdanım rahat." dedi.

Eski binbaşı Ahmet Çelikel de emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, darbe olduğunu öğrenince saat 03.00 sularında Genelkurmaydan çıktığını söyledi.

Tutuklu ve tutuksuz diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraat istedi.

Duruşmaya müzakere arası veren mahkeme, daha sonra kararını açıkladı. Heyet, sanıklar eski binbaşılar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Çelikel ile eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu'na anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Koçoğlu'na nitelikli adam öldürme suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, suç işleme kasıtlarının olmadığı gerekçesiyle diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Muhabir: Serdar Açıl, Zafer Fatih Beyaz