TDV Afrika'ya 48 su kuyusu daha açacak

Türkiye Diyanet Vakfınca, açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere yönelik başlatılan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında 8 Afrika ülkesinde 48 su kuyusu daha açılacak.

ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan yazılı açıklamaya göre Vakıf, Türkiye dışında 135 ülkede eğitimden, kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden, uluslararası insani yardım çalışmalarına kadar farklı alanlardaki projelerin yanı sıra yoksulluk ve kuraklığın etkilediği coğrafyalarda açtığı su kuyularıyla da yardıma koşuyor.

Ulusal ve uluslararası ölçekte insani yardım, eğitim, cami ve eğitim merkezleri inşası ile toplumsal gelişim alanlarında nitelikli, sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla projeler üreten TDV'nin 2018 planları arasında kuraklık yaşanan bölgelerde uzun yıllar temiz su ihtiyacını karşılayacak, uzun ömürlü yeni su kuyuları projeleri bulunuyor.

TDV 15 ülkede 132 su kuyusu açarak yüz binlerce insana umut oldu

Dünyada 800 milyondan fazla kişinin temiz suya erişim sorunu yaşaması nedeniyle TDV, projelerinde özellikle kuraklığın insan yaşamı için büyük bir sorun oluşturduğu Afrika ülkelerindeki su kuyularına odaklanıyor.

TDV'nin açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere yönelik başlattığı "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında bugüne kadar 15 ülkede açtığı 132 su kuyusu susuzluk sorunuyla karşı karşıya olan yüz binlerce insana umut oldu.

Bu kuyulara ilaveten TDV, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Sudan, Togo, Uganda ve Zimbabwe'de 48 su kuyusu daha açarak, günlük içme suyuna dahi ulaşmayan bölge insanının kullanımına sunacak.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş