Telaferli Türkmen yetimlerden Mehmetçik'e dua

Kayseri'de yaşayan Telaferli 97 yetim çocuk, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti.

KAYSERİ

Kayseri'de yaşayan Telaferli Türkmen yetim çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti.

MHP Melikgazi İlçe Başkanlığınca, Kadir Has Stadyumu arkasında kurulan iki çadırda, Telaferli Türkmen yetim çocuklara yemek verildi. Yemeğin ardından 97 çocuk, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için dua etti.

MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, AA muhabirine, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin üç terör örgütüyle bir arada mücadele etmediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet devletinin özellikle 15 Temmuz'dan sonra hem FETÖ, hem DEAŞ, hem de PKK, PYD ve YPG terör örgütleriyle ciddi bir mücadele içerisine girdiğini belirten Yücebaş, yakın zaman önce muzaffer Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

Davetlileri olan 97 çocuğun dana önce Türkmen Dağı'nda şehit düşen Türkmen kardeşlerinin evlatları olduğunu anlatan Yücebaş, "Onlarla yemekli organizasyon tertip ettik. Türkmen Dağı'nda önceki süreçte şehit olmuş Türkmen kardeşlerimizin evlatlarıyla şu anda orada mücadele içerisinde bulunan Mehmetçiklerimizin sağ salim evlerine dönebilmeleri için hem de şahadete ermiş askerlerimiz için program yaptık. Dualarımızı Afrin'deki Mehmetçiklerimize, evlatlarımıza göndereceğiz." diye konuştu.

Çocuklar da kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür ederek, harekata katılan ve şehit düşen Mehmetçikler için dua etti.

Muhabir: Ramazan Kaya