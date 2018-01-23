Tem otoyolu metris kavşağı inşaatı başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yan yol ve köprü çalışmasının, bu gece yarısı başladığı bildirildi.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Metris Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatacak önemli bir soruna neşter vurulduğu belirtilerek, "TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4.5 kilometre yan yol ve köprü çalışması bu gece yarısı başlıyor. İnşaat süresince TEM otoyolu birer şerit daraltılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris kavşağının 30 günde tamamlanması planlanıyor." denildi.

Açıklamada, çalışmalar süresince işaret ve işaretçilere uyulması, inşaat sahasında daha dikkatli araç sürülmesinin gerektiği bildirildi.

Muhabir: Lale Bildirici