Terör örgütü PYD/PKK tarafından Hatay'a 3 roket atıldı

PYD/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesi kırsalına düştü.

HATAY

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki boş bir alana isabet etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Muhabirler: Erdal Türkoğlu, Hüseyin Yıldız