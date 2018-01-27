Terör örgütü PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

KİLİS
Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.
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İki kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Afrin'de, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.
Muhabir: İzzet Mazi