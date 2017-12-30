TOKİ, İran sınırındaki duvarın yarısını tamamladı

Fotoğraf:AA/Metin Aktas

ANKARA - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU

TOKİ Başkanı Ergün Turan, İdarenin sadece sosyal konut değil hastane, stadyum, okul gibi yapıları da inşa ettiğini anımsattı.

Bu yıl içerisinde Türkiye-Suriye sınırındaki duvarı ve duvardan daha önemli olan güvenlik yolunu inşa ettiklerini aktaran Turan, İran sınırındaki duvar inşasının ise devam ettiğini belirtti.

Sınıra yapılacak toplam 144 kilometrelik duvarın 57,152 kilometrelik kısmının Iğdır'da, geriye kalan 86,848 kilometrelik kısmın ise Ağrı sınırında inşa edildiğini söyleyen Turan, "Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yapıyoruz. Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Beş ayrı etap halinde inşa ettiğimiz duvarın yarısını tamamladık. Ayrıca yolların yapımına da hızla devam ediyoruz." dedi.

Duvarın arkasında güvenlik güçlerinin devriye atması için güvenlik yolu ve duvar boyunca 15 kapı bulunacağını belirten Turan, şunları söyledi:

"Kapılarda kurşun geçirmez camlar bulunacak. Üstün güvenlikli malzeme kullanıyoruz. Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek, dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz."

Bölgede yaşanan gelişmeler, terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişlerden dolayı sınır güvenliğinin çok büyük bir önem kazandığını ifade eden Turan, "Yasa dışı faaliyetlerin kontrol edilmesi, güvenliğin sağlanması açısından sınır duvarı çok önemli. İdare olarak bu görevi üstlendik. Suriye sınırında inşasına başladığımız duvarı tamamladık. İran sınırı boyunca 144 kilometrelik duvarın da yarısını tamamladık. Suriye sınırından sonra İran sınırımızda devam eden duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Beş şantiyenin her birinde günde 200-250 arası devasa beton blokun kalıplara döküldüğünü anlatan Turan, sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerlerine jiletli tel de çekildiğini aktardı.

Turan, 2018 yılının ilk 6 ayında sınır duvarının tamamlanacağını söyledi.

Terörden zarar gören alanlar yenilendi

Turan, terörden zarar gören alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı organizasyonunda, TOKİ'nin çalışmalarıyla yenilendiğini anımsattı.

Terörden etkilenen Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve ilçelerinde 25 bin konut inşa ettiklerini söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Oradaki vatandaşlarımızın bu çukur olayları nedeniyle ciddi bir mağduriyeti var. Türkiye devleti bu mağduriyeti gidermeye çalışıyor. TOKİ, Van depreminden sonra bölgede 17 bin konut inşa etmişti, terörden zarar gören bölgelerde bundan daha büyük bir operasyon yürütüyoruz şu anda. Teslim edilen konutlarımız var, Silopi'de, Diyarbakır'da. Konutların tamamını inşallah önümüzdeki yaz aylarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edeceğiz. Onlar da hak sahibi vatandaşlara dağıtmış olacaklar."





