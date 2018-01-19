'Trabzon Havalimanı uluslararası trafiğe açıldı'

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Hatipoğlu, "Şükürler olsun ki hiç kimsenin burnu kanamadan da bu operasyon gerçekleşmiş oldu, havalimanımız uluslararası trafiğe tekrar açıldı" dedi.

TRABZON

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılmasıyla ilgili "Şükürler olsun ki hiç kimsenin burnu kanamadan da bu operasyon gerçekleşmiş oldu, havalimanımız uluslararası trafiğe tekrar açıldı." dedi.

Vali Yardımcısı Vekili ve Ortahisar Kaymakamı Hatipoğlu, Trabzon Havalimanı VIP Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, olayın sonrasındaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Hatipoğlu, alanın uçuşlara 24 saat süreyle kapalı olacağını beyan ettiklerini belirterek, havalimanını gece 02.15 itibarıyla trafiğe açtıklarını aktardı.

Bu kapsamda gereken her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

“Büyük bir uyum içerisinde bir kurtarma gerçekleştirildi. Yavaş olmasının sebebini defalarca söyledik, uçağın bir bütün halinde kaldırılması. Bu noktada ben özellikle DHMİ’nin ARFF birimine, Ankara’dan gelen ekip de vardı, yine buradaki DHMİ personelimize, bunun dışında görev alan, yardımcı olmaya çalışan pek çok kurum kuruluş var, onların hepsine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valimiz Yücel Yavuz’un sürekli olarak talimatlarını aldık ve uyum içerisinde onlarla birlikte bu gereği yerine getirdik.”

Hatipoğlu, Trabzon’da bugün yağışların başladığına dikkati çekerek, “Bu faaliyet perşembe gününden sonra havanın bozacağı durumuna göre yapıldı. Şükürler olsun ki hiç kimsenin burnu kanamadan da bu operasyon gerçekleşmiş oldu, havalimanımız uluslararası trafiğe tekrar açıldı.” diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Uçak ne zaman buradan gönderilecek, bagajlar ne zaman teslim edilecek” sorusu üzerine ise Hatipoğlu, "Onunla ilgili bugün öğleden sonra bir çalışma yapılacak. Havalimanı emniyet şube müdürlüğümüz kontrolünde yer hizmet kuruluşu ve ilgili firmanın temsilcisi ile bagajların tespiti yapılarak, uygun bir alana nakli gerçekleştirilecek, öğrendiğimiz kadarıyla firma teslimatla ilgili kendisi özel bir program oluşturacak, ondan sonra olacak. Bugün öğleden sonra bu faaliyete başlayacağız.” dedi.

Havalimanının pisti ile ilgili iddiaların anımsatılması üzerine ise Hatipoğlu, “Ulaştırma Bakanımız bu konuyla ilgili nihai yanıtı verdiler. Zannediyorum bu yeterlidir.” ifadesini kullandı.

Hatipoğlu, kurtarma maliyetiyle ilgili soru üzerine de “Nihai olarak bu uçak ve sigorta firmasının bileceği bir şey, tabii burada havalimanı ile ilgili maliyetlerimizi de DHMİ yine ilgili firmayla görüşecek. Muhakkak ki gereği yapılacak.” değerlendirmesinde bulundu.