Fotoğraf:AA/Tuğba Yardımcı

TRABZON

Trabzon Havalimanı'na inen uçak pistten çıktı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.

Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.

Trabzon Valisi Yavuz'dan açıklama

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "İlk etapta yapılması gereken yolcularımızın salimen tahliye edilmesi ve yerlerine ulaştırılmasıydı, bunlar da gerçekleştirildi. Çok şükür bir sorunumuz kalmadı" dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Uçağın oradan alınması, diğer iş ve işlemlerle ilgili her türlü tedbirler alındı, bunlar peyderpey yürütülecek." diye konuştu.

İlk etapta yapılması gerekenlerin yapıldığını da vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"İlk etapta yapılması gereken yolcularımızın salimen tahliye edilmesi ve yerlerine ulaştırılmasıydı, bunlar da gerçekleştirildi. Çok şükür bir sorunumuz kalmadı. Hastaneye tedbiren başvuranlar var, sayısını tam bilmiyorum ama kayda değer bir rakam değil. Onlarda da herhangi bir sorun olmadığı ifade edildi."

Öte yandan apron sonuna yakın bir bölgede pisten çıkan uçakta soğutma işlemleri devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı

Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçak nedeniyle havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Ankara-Trabzon seferini yaparken, Trabzon Havaalanı'na iniş yapan uçağın pistten çıkması üzerine güvenlik gerekçesiyle uçuşlar durduruldu.

Pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından havalanının yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

Öte yandan, kazayla ilgili Trabzon Valiliği tarafından kriz merkezi kuruldu.

Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Seferler karşılıklı iptal edildi

Trabzon Havalimanı'na inen uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin İstanbul-Trabzon seferleri karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nın 08.00'a kadar kapanması ve operasyonların durdurulması nedeniyle THY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edildi.

Muhabir: Tuğba Yardımcı