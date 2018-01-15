Fotoğraf: AA/Hakan Burak Altunöz

TRABZON

Trabzon Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağının kaldırılması amacıyla sabah saatlerinde kente gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekipleri, pistte bir süre incelemede bulundu.

Tırdan çıkarılan çeşitli kurtarma araçlarıyla uçağın bulunduğu yere gelen ekipler, ilk olarak üç farklı noktaya demir kazıklar çaktı. Bu noktalara çelik halatları çekecek cihazları sabitleyen ekipler, halatların bir kısmını da uçağın bulunduğu bölgeye sarkıttı.

Aşamalı olarak gerçekleştirilecek kurtarma çalışmalarında uçağın çelik halatlara bağlanmasının ardından bulunduğu yerden alınması bekleniyor.

Bu arada, havalimanında uçak seferleri de normal olarak devam ediyor.

Muhabir: Hakan Burak Altunöz