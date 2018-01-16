Trafik cezaları 'anlık bildirimle' öğrenilecek

Emniyet Genel Müdürlüğünün e-devlet üzerinden başlattığı yeni uygulama ile vatandaşlar, araçlarının çekildiği otopark ve ceza bilgisini "anlık bildirim" ile öğrenme imkanına kavuşacak.

ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, e-devlette başlatılan yeni uygulama ile sürücüler, araçlarının çekildiği otopark ve ceza bilgisini e-devlet kapısında kayıtlı e-posta ve mobil uygulama üzerinden anlık bildirim ile öğrenebilecek.

Sürücüler kendi adlarına kayıtlı aracın herhangi bir kural ihlali neticesi otoparka çekilmesi durumunda, aracın plakası, otopark adı, birim il, ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgilerine bu bildirim üzerinden ulaşabilecek.

Ayrıca araç sahipleri son 5 yıl içerisinde karışmış oldukları ölümlü/yaralamalı kaza, sürücü belgesi ceza/iptal bilgilerini görüntüleyerek barkodlu belge olarak alabilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası, adı soyadı, sürücü belgesi numarası, belgenin verildiği birim, sürücü belgesinin tarihi, sınıfları, geçerlilik tarihi, kısıt kodu, aktif ceza puanı, son 5 yıl içindeki ceza bilgileri, iptal bilgileri ile son 5 yıldaki ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının tarihi, saati, yeri, il, ilçe, kusur durumu ile bilgileri görüntüleyebilecek.

Açıklamada, uygulamanın gelişmekte olan teknolojiyle sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlara ihtiyaç duyulan bilgilere daha kolay erişimin sağlanması amacıyla 12 Ocak'ta kullanıma açıldığı bildirildi.

Muhabir: Cankut Taşdan,Sertaç Bulur