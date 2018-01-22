Tüm yurtta dualar Mehmetçik'in zaferi için

İSTANBUL

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Sultanahmet Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından Mehmetçik'e dua edildi.

Sultanahmet Camii baş imam hatibi Kurra Hafız Hasan Kara, yatsı namazında Fetih Suresi, Saff Suresi'nden bazı ayetler okudu, namazın ardından vatandaşlarla dua etti.

Vatanın bekçisi kahraman, şerefli Türk Ordusu'nun her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer olmasını Allah'tan dileyen Kara, Mehmetçik için dua etti.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'daki camilerde, Zeytin Dalı Harekatı için Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi'ne yatsı namazına gelen vatandaşlar, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından Afrin'deki harekatın başarılı geçmesi için dua etti.

Fetih Suresini okuyan Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, AA muhabirine, ülkenin birlik, beraberlik ve bekası için canlarını feda etmeye hazır olan Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi.

Mardin

Mardin'de Fuat Yağcı Camisi'nde yatsı namazından önce Fetih Suresi okundu ardından Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Duanın ardından Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık yatsı namazını kıldırdı.

Cami cemaatinden Abdurrezzak Sağlam Türk Zeytin Dalı Harekatı'nın önemine değindi.

Bazı güçlerin bölgede büyük oyunlar oynadığını, bu oyunun bozulması için harekatın yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydeden Sağlam, "ABD 12 bin kilometre uzaklıktan gelip buradaki Müslümanların arasına fitne fesat sokuyor. Bu harekatın yapılmasının gerektiğine inanıyorum. Kahraman ordumuzun karada, havada ve denizde muzaffer olmasını Allah'tan diliyoruz." diye konuştu.

Şırnak

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce zarar verilen ve daha sonra onarılan Yeni Mahalledeki Geylani Camisi'nde de Fetih Suresi okundu.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, Fetih Suresi'ni şehitlerin ruhuna hediye ettiklerini söyledi.

Tolan, şunları kaydetti:

"Muzaffer ordumuz çok önemli bir görev için sınır ötesinde operasyon düzenliyor. Onların selametleri ve başarıları için ellerimizi semaya kaldırdık. Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de şanlı ordumuzun arkasındayız. Dualarımızla onları destekliyoruz. Ordumuzun başarılı olacağına inancımız tamdır. Onların düşmana korku, dosta güven verdiğini biliyoruz. Devletimiz ve milletimizde onların sayesinde kaim olacaktır."

Cami cemaatinden Selahattin Özçelik, "Allah milletimize, devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Allah ordumuzu her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin." dedi.

Batman

Batman'da bulunan 170 camiye gelen vatandaşlar da yatsı namazının ardından Afrin'deki operasyonun başarılı geçmesi için dua etti.

Kudret Camisi'ndeki duayı İl Müftü Yardımcısı Ahmet Ateş yaptı.

Karabük'te Mehmetçik'e zafer duası