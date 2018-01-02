Tunceli'de 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan- 2 Operasyonu'

TSK, Tunceli'nin Hozat/Tanzi Deresi bölgesinde 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu'nu gerçekleştirdi. Operasyonda, mağara ve sığınaklarda önemli miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), Tunceli'nin Hozat/Tanzi Deresi bölgesinde 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu" ile "Karabıyık-52 Operasyonu"na yönelik haber paylaşımında bulunuldu.

Buna göre, 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde, Hozat/Tanzi Deresi bölgesinde 51'inci Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde, Tunceli Jandarma Komutanlığı, Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve Elazığ Kovancılar Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı unsurlarının katılımıyla "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, mağara ve sığınaklarda önemli miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca 27 Aralık 2017'de, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Boyalı Ormanları bölgesinde de "Karabıyık-52 Operasyonu" icra edildi.

Muhabir: Burcu Çalık