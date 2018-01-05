Türk hayırseverlerden bir milyon Kur'an-ı Kerim bağışı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 16 dilde hazırlanan yüz binlerce Kur'an-ı Kerim, Asya, Afrika ve Güney Amerika'da bulunan 47 ülkedeki Müslümanlara hediye edildi.

ANKARA - SEFA ŞAHİN

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası için bir milyonu aşkın bağış yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Kur'an-ı Kerim'in mesajının tüm insanlığa ulaşması için başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerce bir milyon 3 bin 852 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kur'an öğrenmek ve okumak isteyen ancak imkanları sınırlı olanlara destek amacıyla yapılan çalışmada, 16 dilde hazırlanan 512 bin 696 mealli Kur'an-ı Kerim, Asya, Afrika, Balkanlar, Güney Amerika ve Pasifik Asya'daki 47 ülkedeki Müslümanlara 336 bin 900 mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Yurt içinde imam-hatip liseleri ile diğer okullar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, öğrenci yurtları, cezaevleri, hastaneler, kursları ve ihtiyaç duyulan birçok noktaya 175 bin 796 Kur'an-ı Kerim ulaştırıldı.

Bu arada farklı dil ve lehçelerde mealli Kur'an-ı Kerim basım çalışmalarına ise devam ediliyor. Bu yıl 255 bin Kur'an-ı Kerim'in basım ve dağıtımı yapılacak.

Kampanyaya destek vermek isteyenler, "hediyemkuranolsun.com" internet sitesinden veya "KURAN" yazıp 4333'e kısa mesaj göndererek bağış yapabilirler.

"Kur'an-ı Kerim matbaası kurmak için çalışıyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam kültüründe Kur'an-ı Kerim'in parayla satılmasının hoş görülmediğini, kampanyayı bu anlayışla başlattıklarını belirtti.

Vatandaşların kampanya sayesinde Kur'an-ı Kerim'le buluşamayan insanların varlığından haberdar olduğunu ifade eden Tutkun, şunları kaydetti:

"Bir Kur'an-ı Kerim de olsa insanlar katkıda bulunarak projenin içerisinde bir görev almış oluyor. Bu anlamda çok yönlü bir misyon üstlenilmiş oldu. İnşallah bir milyon sayısı bundan sonra böyle milyonlar şeklinde devam eder. Tabii projeyi sistematik hale getirmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim matbaası kurulması noktasında da bir çalışma yapılıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim basan ve bunu dünyanın dört bir köşesine ücretsiz bir şekilde gönderen bir sistem kurabilmek için çalışıyoruz. Matbaa kurmak çok zor değil ama sistemi sürdürülebilir kılmak önemli."

İslam coğrafyasında Kur'an-ı Kerim yazı karakterlerinin farklılık gösterdiğine dikkati çeken Tutkun, "Hintli Müslümanların tercih ettiği hat ile Afrika'daki Müslümanların tercih ettiği hat arasında fark var. İnsanların alışkanlıkları var. Her bölgenin kabul ettiği, tereddütsüz alıp 'Bu farklı bir Kur'an-ı Kerim' demeyeceği Kur'an-ı Kerimler basmaya çalışıyoruz." dedi.