Türk Tugayı'nın "Kore zaferi" kutlandı

ANKARA

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Kore Savaşı'nda gazi olan Türklerin fedakarlıkları sayesinde Kore'nin bugün dünyanın en büyük 11.ekonomisine sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğince Türk askerinin Kore Savaşı'na katılarak Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde kazandığı zaferin 67'nci yıl dönümü dolayısıyla "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı" önünde bir tören düzenlendi.

Törende, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Kore-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı An Min Suk, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Ankara Vali Yardımcısı Metin Arslanbaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı emekli Albay M. Şükrü Tandoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, askeri ataşeler ve Kore gazileri katıldı.

Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Büyükelçi Choi, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki görevinin ilk etkinliğinde Kore Savaşı gazilerine ilişkin bir törende bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

Kumyangjang-Ni’nin, Kore Savaşı’nın en şiddetli muharebelerinden olduğunu söyleyen Choi, Türk Tugayı’nın sayıca çok fazla Çin kuvvetlerini kahramanca geri püskürttüğünü, Kore’nin en soğuk ayı ocakta zorlu şartlara rağmen Kore’nin özgürlüğünü savunduğunu ifade etti.

Kore halkı adına Kore Savaşı gazilerine şükranlarını sunan Büyükelçi, "Sizin bu fedakarlığınız Kore’nin bugün dünyanın en büyük 11. ekonomisine sahip olmasını sağlamıştır. Kore halkı, Kore’yi komünist istila karşısında savunan Türkiye’yi asla unutmayacaktır." dedi.

“Son Türk askeri 1971 yılında Kore’den ayrılmıştır”

TÜMGAZİDER Genel Başkanı Tandoğan da konuşmasında 1950-53 yılları arasındaki Kore Savaşı’na yaklaşık 21 bin Türk askerinin katıldığını anımsattı.

Tandoğan, savaştan sonra Kore'ye 35 bin Türk askerinin daha gönderildiğini kaydederek, “Son Türk askeri 1971 yılında Kore’den ayrılmıştır.” dedi.

Kumyangjang-Ni Muharebesi'nde Türk Tugayı’na taarruz görevi verildiğini hatırlatan Tandoğan, tugayın görevini başarıyla yerine getirdiğini, düşmanın büyük kısmının imha edildiğini ve Çin ordusunun yenilmezliğine son verildiğini belirtti.

Kore Savaşı’nda 892 Türk askerinin şehit olduğunu hatırlatan Tandoğan, Büyükelçi Choi'ye hitaben şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kore Savaşı’nda ülkeniz çok ızdırap çekmiştir. Yüz binlerce Koreli hayatını kaybetti. Bu acı geçmiş rağmen, savaşın olumsuzluklarını kısa sürede gidererek, ekonomik yönden dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmeyi başardınız. Kore halkına refah ve barış diliyoruz.”

İki ülke temsilcilerinin konuşmalarından sonra, Kore gazileri davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.