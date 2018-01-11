Türk ve Yunan heyetleri siyasi istişare için buluşacak

Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlığı heyetleri, siyasi istişareler için Ankara'da bir araya gelecek.

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dimitrios Paraskevopoulos başkanlığındaki heyetler, Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde yarın görüşecek.

Siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki ülke ilişkilerinde son dönemde, Ege Denizi'ne ilişkin gelişmeler, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili konular ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan darbeci askerler ön planda yer tutuyor.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu