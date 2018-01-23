Türkiye Yunanistan'a kaçan darbecileri 3'üncü kez istedi

Adalet Bakan Yardımcısı Uçar, "Yargılama safhasında ortaya çıkan yeni deliller de dahil olmak üzere yeni bir dosya verdik. Bu üçüncü iade talebi oluyor." dedi.

Fotoğraf: AA/Ayhan Mehmet

ATİNA

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin 3'üncü kez iade talebinde bulunduklarını açıkladı.

Uçar, Atina ziyareti kapsamında Türkiye Büyükelçiliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis ve diğer yetkilerle bir araya geldiğini anımsatan Uçar, darbeci askerlerin yanı sıra Yunanistan'a kaçan bazı FETÖ mensuplarının da iadesi, terör örgütü DHKP-C mensuplarına ilişkin konular ve ülkede ceza alan bazı hükümlülerin nakli konusunda görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Uçar, Türkiye'nin daha önce darbeci 8 askerin iadesine ilişkin iki kez talepte bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin tezleri belli. Biz 8 askerin iadesini istiyoruz. Daha önceki iade talepleri soruşturma aşamasında olan belgeler, yani dava açılmadan iddianame kabul edilmeden önceki soruşturma kısmından belgeleri içeriyordu. Şimdi, 33. Ağır Ceza Mahkemesinde bu 8 darbeci ve beraber hareket ettiği 11 kişi orada yargılanıyorlar." dedi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesinin darbecilerin Türkiye'de işkence ve kötü muamele görme ihtimali gerekçesine sığındığına işaret eden Uçar, biten darbe davalarının olduğunu ve yargılamaların hepsinin kamera kayıtlarının bulunduğunu dile getirdi.

"Darbecilere ilişkin yeni iade talebinde kasten öldürmeye yönelik deliller var"

Yunan yargısının kararını değerlendiren Uçar, "Türkiye onların adil şekilde yargılanacağına dair teminat verdi. 'Ben sizin teminatınıza güvenmiyorum.' demek yargının işi değildir. 'Ben sizin bize verdiğiniz söze itimat etmiyorum.' demek yargının işi değil. Yargının bu Türkiye'nin beyanına itimat etmesi lazımdı. Hukuk zorlandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, yeni iade talebine öncekilerden farklı delillerin de eklendiğine dikkati çekerek, iddianamede yer alan ve 8 darbeciden dördü hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarına ilişkin delillerin de son iade talebinde bulunduğunu kaydetti.

Yunanistan'dan 15 FETÖ mensubu için talep

Uçar, Yunanistan'a kaçan diğer FETÖ mensuplarından toplam 15 kişi hakkında da Yunanistan'dan talepte bulunulduğunu anlatarak, resmi olarak 8 kişinin iadesinin talep edildiğini, 7 kişi hakkında da geçici tutuklama istemi olduğunu söyledi.

Uçar, Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'lilerin burada işledikleri suçlardan dolayı yargılanacağını anımsatarak, "Ama Türkiye'de suç işleyip buraya kaçanlar da var. Biz onların iadesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar ayrıca, toplam 8 bin firari bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yunan yargısı, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askerin iadesini reddetmişti. İltica başvuruları hakkında kesin karar verilmeyen darbeciler, idari gözaltında tutuluyor.

Muhabir: Furkan Naci Top