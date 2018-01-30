Türkiye'den 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğinde Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin davet üzerine muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da izlendiği belirtildi.

Türkiye'nin, Rusya'nın "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi" girişimi konusunda başından beri yapıcı bir tutum sergilediği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımı sağlanabildiği ve muteber muhalefetin siyasi süreçteki rolü layıkıyla teslim edildiği takdirde Cenevre sürecine katma değer sağlayabileceği düşüncesiyle bu girişimi desteklemeye hazır olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 22 Kasım 2017 tarihli Soçi Zirvesi'nde kayda geçirdiği hatırlatıldı.

Son dönemde sahada yaşanan ateşkes ihlalleri ve kongre konusunda giderilemeyen birtakım endişe ve belirsizlikler sonucunda Müzakere Yüksek Kurulu ve Suriye Ulusal Koalisyonu'nun kongreye katılmama kararı aldığı ve ayrıca kongreye katılmak üzere Ankara'dan Soçi'ye giden muhalefet heyetinin kongre vesilesiyle hava alanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongrenin en önemli sonucunu, bir anayasa komitesi kurulması yönünde çağrı yapılması ve bu komite için 150 kişilik bir aday havuzu belirlenmesi teşkil etmiştir. Kongreye katılmama kararı alan muhalif grupları kongrede temsil etme yetkisini üstlenen Türk heyeti, muhalefetle bilistişare hazırlanan 50 kişilik bir aday listesi sunmuştur.

Bundan sonraki aşamada, BM Suriye Özel Temsilcisi'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca bugüne kadar yürütülen Cenevre süreci kapsamında, muhalefetin orantısal temsilini de gözeten bir anayasa komitesi kurması beklenmektedir. BM Suriye Özel Temsilcisi, bu komiteyi oluştururken 150 kişilik listeden veya dışarıdan isimler tayin edebilecektir. Anayasa komisyonunun oluşturulmasına dair çalışmalar muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da yakından takip edilecektir.

Türkiye, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye'de gerçek bir siyasi değişim getirecek bir siyasi çözüm sağlanmasına yönelik çabalara her platformda katkı vermeyi sürdürecektir. Türkiye, Suriye'deki çatışan tarafların muteber bir siyasi çözümün müzakeresine yönlendirilmesini teminen sahada ve rejim üzerinde nüfuzu olan tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini beklemektedir."

Muhabir: Meltem Bulur,Behlül Çetinkaya