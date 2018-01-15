Türkiye'nin ilk mobil taşkın aracı hizmete alındı

TRABZON

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'daki DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce hizmete alınan araç ile özellikle Doğu Karadeniz'de yaşanan ani sel baskınlarında yapılacak müdahalelerin hızlı şekilde koordine edilerek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye'de yıllık ortalama yağışın en fazla olduğu alanların Doğu Karadeniz'de yer aldığına işaret edilen açıklamada, bu bölgede yılın tamamına yayılan ve yer yer 2 bin 500 milimetreye ulaşan yıllık yağış ortalamaları ile beraber zaman zaman maksimum yağışların da çok yüksek değerlere ulaşabildiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de kısa zaman aralıklarında düşen maksimum yağışların, bazen bir aylık ortalamalardan daha yüksek değerlere ulaşabildiği, bu tür yağışların, can kayıplarının da yaşandığı taşkınlara sebep olabildiğine vurgu yapılan açıklamada, bu taşkınlara anında ve koordineli olarak müdahale etmenin, taşkın zararlarının azaltılmasında hayati önem taşıdığı ifade edildi.

"Taşkın zararlarının azaltılması, can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefleniyor"

Açıklamada, bu sebeple yüksek yağış ortalaması ile topoğrafik ve jeolojik etkenlerden ötürü taşkınların en çok yaşandığı Doğu Karadeniz'de sel baskınlarına hemen ve koordineli şekilde müdahalede bulunmak için Türkiye'nin ilk mobil taşkın aracının hizmete alındığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu araç ile bölgede yaşanması muhtemel taşkınlara olay yerinden koordineli, hızlı ve doğru şekilde müdahale edileceğine dikkati çekti. Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Taşkın erken uyarısı veya taşkın haberi alındığı anda olay mahalline hareket edecek Mobil Taşkın Koordinasyon Merkezi aracımızdan koordine edilecek çalışmalar sayesinde, taşkın zararlarının azaltılması, can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefleniyor."

Muhabire: Asena Akçay