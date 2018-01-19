'Türkmenistan, Büyük İpek Yolu'nda önemli kavşak vazifesi gördü'

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Amanlyev, "Türkmenistan, Büyük İpek Yolu'nda çok önemli bir kavşak ve güzergah vazifesi görmüştür." dedi.

ANKARA

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlyev, ülkesinin Büyük İpek Yolu'nda çok önemli bir kavşak ve güzergah vazifesi gördüğünü söyledi.

Büyükelçi Amanlyev, 2018'in "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" ilan edilmesiyle ilgili bilgilendirme yapılması amacıyla Büyükelçilikte brifing verdi.

Amanlyev, Türkmenistan'ın Büyük İpek Yolu'nda çok önemli bir kavşak ve güzergah vazifesi gördüğünü belirterek, "Ülkemizin bu tarihi rolünü ortaya çıkarmak amacıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2018 Türkmenistan'da 'Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi' yılı olarak ilan edilmiştir." dedi.

Türkmen devletinin geniş ulaştırma altyapısı oluşturma çalışmalarının Berdimuhamedov'un izlediği dönüşüm politikasının önceliklerinden biri olduğuna dikkati çeken Amanlyev, "Berdimuhammedov'un önderliğinde Türkmenistan’da uzun vadeli ulusal programlar uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu programların, ulaştırma sektörünün maddi ve teknik altyapısının geliştirilmesi, mevcut ulaşım ağlarının genişletilmesi ve yeni ulaştırma yollarının açılmasını hedeflediğini dile getiren Amanlyev, "Bu da Türkmenistan'ın ulaştırma sektörünün uluslararası komünikasyon sistemine aktif entegre olmasına, intermodal yük taşımacılığının bölgesel koordinasyonunu sağlayacak büyük lojistik merkezlerin ortaya çıkmasına yardım ediyor." diye konuştu.

Amanlyev, Türkmenistan’ın ulaştırma alanında izlediği devlet politikasının, ülke içi ve uluslararası boyutlarda büyük saygınlık kazandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkmenistan Devlet Başkanı'nın girişimleri sonucunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 19 Aralık 2014, 22 Aralık 2015 ve 20 Aralık 2017 tarihlerinde 3 kez sürdürülebilir kalkınma için uluslararası iş birliğinin gelişmesinde ulaştırma ve transit koridorlarının önemine dair kararnameler kabul edilmiştir. Bu kararnamelerin kabul edilmesi, Türkmenistan'ın bu alandaki çalışmalarının uluslararası camiada tanındığının bir göstergesidir. Bu anlamlı kararnameler kapsamında, ayrıca 2018'in 'Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi' yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle Türkmenistan'da ve diğer ülkelerde ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecektir."

Amanlyev, Türkmen lideri Berdimuhamedov'un izlediği "açık kapı" politikası ve bu alanda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik aktif pozisyonu sayesinde ülkesinde büyük altyapı projeleri gerçekleştirildiğini vurguladı.

Muhabir: Zuhal Demirci



